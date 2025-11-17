Secondo le ultime news emerse, Alfonso Signorini avrebbe consegnato il cast del Grande Fratello Vip a Pier Silvio Berlusconi. Ecco quanti concorrenti ci sarebbero e chi potrebbe varcare la porta rossa.

Il cast del Grande Fratello Vip prende forma

Inizia a prendere forma la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come è noto, la nuova edizione del reality show di Canale 5 tornerà dopo la fine del format Nip e alla conduzione ci sarà nuovamente Alfonso Signorini. Qualche mese fa però, in vista della presentazione dei Palinsesti Mediaset, l’AD Pier Silvio Berlusconi ha fatto sapere che il programma sarebbe andato in onda solo in caso di un cast eccellente sulla carta. In queste settimane dunque il conduttore si è messo alla ricerca di potenziali concorrenti e, stando alle voci di corridoio, ad aiutarlo nella ricerca ci sarebbe stata anche Maria De Filippi.

Adesso pare che il presentatore sia arrivato ad una scelta definitiva. Come riporta Davide Maggio infatti in queste ore Signorini avrebbe consegnato il cast a Berlusconi. Secondo quanto riferisce il giornalista, in elenco ci sarebbero ben 23 possibili candidati. Ma chi potrebbe varcare dunque la porta rossa?

LEGGI ANCHE: Le Gemelle Kessler sono morte, avevano 89 anni

Sempre stando a quanto si legge, a a far parte del cast del Grande Fratello Vip ci sarebbero cantanti, pugili, attori italiani e turchi, conduttrici, opinioniste, un ballerino e anche un ex politico. Ma non solo. Si parla anche di “9 riserve di profilo più basso”. Nelle prossime ore dunque Mediaset potrebbe prendere una decisione definitiva sul reality show, la cui messa in onda al momento è ancora incerta.

Attualmente infatti, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero diverse le opzioni. La prima riguarderebbe una partenza a gennaio. La seconda sarebbe quella di un possibile inizio a marzo, dopo L’Isola dei Famosi. Infine si mormora anche di uno slittamento a settembre 2026. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per saperne di più.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.