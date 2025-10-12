Prosegue il doppio appuntamento con La notte nel cuore. Qui a seguire le anticipazioni della puntata di martedì 14 ottobre, in onda in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Infinity. Tenetevi forte perché non mancheranno risvolti e colpi di scena incredibili.

Anticipazioni La notte nel cuore 14 ottobre

Partiamo subito dalle anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata di martedì 14 ottobre 2025, dopo l’episodio di domenica 12 ottobre.

Tutto comincia con Harika, che sorprende Esma entrare in una stanza privata dell’ospedale. Accecata dalla gelosia, la aggredisce verbalmente, ma viene prontamente fermata da Cihan, che prende le difese della domestica. Questo gesto alimenta ulteriormente le tensioni tra i personaggi.

Nel frattempo, Melek e Cihan decidono di porre fine alle ostilità e parlano con le rispettive famiglie per proporre una tregua definitiva. La trama de La notte nel cuore si fa più distesa per un momento, quando Tahsin sorprende tutti dichiarando a Melek: “Sono disposto a fare pace con i Sansalan.”

Proseguiamo con le anticipazioni de La notte nel cuore. Tahsin convoca quindi Nuh, Melek, Sevilay e Sumru per discutere della proposta. Tutti accettano. Tuttavia, pone una condizione chiara: Sumru deve divorziare da Samet, e sorprendentemente, l’uomo firma senza fare obiezioni. In cambio, la villa resterà ai Sansalan e l’hotel diventerà proprietà condivisa, assumendo il nome di Yenisans Hotel.

Per sancire l’accordo una cena di riconciliazione è la cosa migliore. E qui… colpo di scena: Tahsin non c’è. La preoccupazione cresce quando Nuh riceve una telefonata da Serhan con una notizia terribile: “Abbiamo trovato l’auto di Tahsin crivellata di colpi… e lui è scomparso.”

Le anticipazioni de La notte nel cuore si trasformano in un vero thriller. Nuh accusa i Sansalan, mentre Sumru, distrutta, incolpa Samet, pentendosi amaramente di tutto ciò che ha vissuto con lui. Melek, preoccupata, cerca di mantenere l’equilibrio e viene confortata da Cihan, che si attiva subito con la polizia per cercare il padre.

Il colpo di scena arriva: Tahsin viene ritrovato nel bosco, ferito gravemente. Viene subito portato in ospedale per un’operazione d’urgenza. I medici riescono a rimuovere un proiettile, ma la sua vita resta appesa a un filo a causa di una lacerazione al polmone.

Nel frattempo, a casa Sansalan, Nihayet comincia a indagare su quanto accaduto. Interroga Samet, ma nonostante le sue negazioni, inizia a sospettare di Hikmet. Per vederci chiaro, lo segue durante una misteriosa uscita notturna, mentre Cihan la pedina nell’ombra.

La puntata del 14 ottobre de La notte nel cuore si chiude con un clima di inquietudine e sospetti. Chi ha sparato a Tahsin? Samet è davvero innocente? O dietro tutto c’è l’ombra inquietante di Hikmet?

Quando va in onda e quante puntate ha la serie TV

Scoperte le anticipazioni, in molti si chiedono quante puntate ha e quando va in onda la serie televisiva.

Rispetto all’Italia, in Turchia durante la prima stagione sono andate in onda 34 episodi.

Per ora in Italia abbiamo visto 69 puntate, che aumenteranno ancora nel corso di questi giorni.

Infine vi ricordiamo quando va in onda La notte nel cuore. La serie ha un doppio appuntamento il martedì e la domenica, in prima serata su Canale 5.

Dov’è girata La notte nel cuore

La serie televisiva è girata in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

La notte nel cuore: come vedere in TV e in streaming

Per vedere La notte nel cuore in TV e in streaming è molto semplice.

Collegatevi su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity. Il servizio permette di recuperare anche gli episodi precedenti.