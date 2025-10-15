Se siete curiosi di scoprire le anticipazioni de La notte nel cuore, siete nel posto giusto

Dopo la puntata di martedì 14 è previsto un nuovo appuntamento con La notte nel cuore domenica 19 ottobre: anticipazioni e trama della serie turca.

Anticipazioni La notte nel cuore 19 ottobre

Il precedente episodio del 14 ottobre si è concluso con un colpo di scena (QUI PER RECUPERARE LA TRAMA). Ma per la puntata di domenica cosa dobbiamo aspettarci? Nell’intensa puntata de La notte nel cuore le anticipazioni promettono di non lasciare indifferenti.

Durante la cosiddetta “cena dell’armistizio”, una chiamata improvvisa cambia tutto. Serhan informa Nuh che Tahsin è in grave pericolo: la sua auto è stata trovata con tre fori di proiettile e tracce di sangue, ma di lui nessuna traccia. Nuh reagisce accusando i Sansalan, mentre Sumru, sconvolta, riversa la sua rabbia su Samet, ripensando con rimorso agli anni trascorsi insieme.

Intanto, Melek cerca di calmare le acque tra le due famiglie, ma la frattura sembra insanabile. Cihan, deciso a proteggere l’equilibrio familiare, collabora con la polizia per fare luce sulla situazione. La trama de La notte nel cuore prende una svolta quando Tahsin viene ritrovato vivo ma gravemente ferito in un bosco: viene operato d’urgenza per una lacerazione polmonare.

Nel frattempo, Nihayet inizia a dubitare di Samet, ma i suoi sospetti si spostano su Hikmet. Quest’ultimo incontra di nascosto Nihal, la moglie di Gurcan, suggerendole che Sumru potrebbe aver ucciso il marito. Nihal denuncia tutto alla polizia e rilascia un’intervista diffamatoria, interrotta bruscamente da Sumru.

La puntata si fa sempre più tesa quando Nuh, armato, minaccia apertamente Cihan. Dopo un litigio con Nazim – spinto dalla gelosia per Sevilay – Nuh perde il controllo. Intanto emerge una nuova verità: Samet aveva assoldato un sicario per colpire Tahsin, ma a sparare è stato qualcun altro. Quando Tahsin si risveglia, chiede a tutti di attendere prima di agire, per identificare il vero mandante.

Un momento inquietante si verifica quando Serhat, servitore di Tahsin, tenta di avvelenarlo, ma si pente subito e scoppia in lacrime. Parallelamente, Nihayet e Sumru cercano di convincere Esma a non sposare Esat e a riflettere sul suo futuro e sulla gravidanza, assicurandole però il loro pieno supporto qualunque scelta faccia.

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano anche che Melek decide di incontrare Cihan senza dire nulla al fratello Nuh, il quale la segue e affronta entrambi con rabbia. Dopo una fuga improvvisa di Melek, Cihan le chiede di sposarlo in segreto e di fuggire insieme, ma lei è combattuta: lui la mette di fronte a un ultimatum, chiedendole di scegliere tra lui e il fratello.

La puntata si chiude con nuovi sconvolgimenti: Tahsin cerca di sfrattare i Sansalan dalla villa, ma riceve la chiamata per tornare in fretta a casa quando la polizia inizia a scavare nel suo giardino alla ricerca del corpo di Gurcan. Il cadavere però non viene trovato, perché è stato spostato da Nuh.

Infine, Samet ha un malore improvviso e viene portato d’urgenza in ospedale, dove i medici diagnosticano un’emorragia cerebrale che lo lascia paralizzato. Trasferito a Ankara, la famiglia Sansalan discute su chi dovrà diventare il suo tutore legale. Ma l’atmosfera è tutt’altro che pacifica: Nuh continua a ostacolare ogni rapporto tra Melek e Cihan.

Quante puntate ha e quando va in onda

Lette tutte le anticipazioni dettagliate de La notte nel cuore in molti si chiedono quante puntate ha la serie turca e quando va in onda. Ma partiamo per ordine.

In origine, dunque in Turchia, la prima stagione conta 34 episodi. Al momento, in Italia, siamo arrivati a 73 puntate totali (fino al 14 ottobre).

Per questa settimana la serie turca è andata in onda martedì e con il consueto appuntamento la domenica, in prima serata su Canale 5. Vedremo se sarà rispettato ancora questa tabella nel palinsesto.

Qualcuno si domanda anche dov’è girata La notte nel cuore. Ebbene possiamo dire che l’ambientazione dell’amata serie turca è la Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

In TV e streaming come vedere La notte nel cuore

La notte nel cuore si può vedere in TV e streaming su Canale 5 e su Mediaset Infinity. La piattaforma permette di poter vedere non solo le puntate in diretta ma anche gli episodi precedenti.