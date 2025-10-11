Con doppio appuntamento settimanale il 12 ottobre torna la nuova puntata de La notte nel cuore: anticipazioni e trama della serie turca di Canale 5.

Anticipazioni La notte nel cuore 12 ottobre

Le anticipazioni de La Notte nel Cuore del 12 ottobre ci terranno ancora una volta con il fiato sospeso. Cosa succede nella puntata di domani della serie turca?

Nuh fa pace con Sevilay, ma lei lo mette in guardia: questa è l’ultima possibilità che gli concede. Nel frattempo, Melek accusa dolori improvvisi e Cihan la porta subito dalla ginecologa. Per fortuna, il bambino sta bene, e i due tirano un sospiro di sollievo.

Intanto, i Sansalan non accettano del tutto Bunyamin e Canan, generando nuove tensioni in famiglia. La situazione si complica anche per Samet, che scopre che Tahsin ha rinominato l’hotel in “Yenisehirli Hotel”. Poco dopo, lo stesso Tahsin si presenta con ufficiali giudiziari alla villa, dichiarando che presto sarà sua.

Nel frattempo, Turkan mostra a Esma il ciondolo a cuore che lei aveva regalato a Esat, scoprendo che lui l’ha gettato via. Sopraffatta dalla disperazione, Esma tenta il suicidio ingerendo farmaci e viene trasportata d’urgenza in ospedale.

Come procedono le anticipazioni de La notte nel cuore? Cihan, rientrando in villa, scopre del gesto di Esma e la difende di fronte alla famiglia. Quando lei si risveglia, Cihan riesce a parlarle e scopre la verità: Esma è incinta, ma il fratellastro Esat le ha intimato di abortire, spingendola al gesto disperato. Intanto, Esat viene aggredito da Mesut in un bar e subisce una grave emorragia cerebrale.

Mentre Esat è in sala operatoria, scoppia una lite tra Hikmet, Nihayet e Sumru. La tensione esplode e Hikmet viene schiaffeggiata da Sumru. La discussione viene sedata da Cihan, ma Hikmet, ferita nell’orgoglio, si rifugia alla villa e distrugge la sua stanza.

Nel frattempo, come riferisce la trama, Mesut è scomparso, ma sarà Nuh a trovarlo su un pullman diretto a Istanbul. Dopo un confronto toccante, riesce a convincerlo a tornare a casa.

Quante puntate ha e quando va in onda la serie

Scoperte le anticipazioni, in molti si chiedono quante puntate ha e quando va in onda la serie televisiva.

Rispetto all’Italia, in Turchia durante la prima stagione sono andate in onda 34 episodi.

in Italia al momento non è stato chiarito il numero preciso di episodi che vedremo, ma a oggi, in attesa dei nuovi episodi, siamo giunti a 69 puntate viste.

Quando va in onda La notte nel cuore? La serie ha un doppio appuntamento il giovedì e la domenica, in prima serata su Canale 5.

Dov’è girata La notte nel cuore

L’amata serie televisiva è realizzata ed è stata girata nella splendida cornice della Cappadocia, con alcuni luoghi simbolo come Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

La Notte nel cuore come vedere in TV e in streaming

È molto semplice poter vedere La notte nel cuore in TV e in streaming.

Potete seguire la serie televisiva su Canale 5 o in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Servizio che permette anche di riguardare le puntate precedenti.