Alfa stupisce i fan in fila dalla sera prima per il suo concerto e gli porta delle pizze. Ecco cosa è accaduto e l’inaspettato gesto del cantante, che stasera si esibirà al Forum di Assago.

La sorpresa di Alfa per i suoi fan

Uno degli artisti più amati e seguiti degli ultimi tempi è senza dubbio Alfa. Quello che sta terminando è stato un anno particolarmente fortunato per il giovanissimo cantante, che si è ormai affermato sulle scene musicali. Proprio questa estate, Andrea ha fatto ballare e cantare tutti quanti con il singolo A me mi piace, in collaborazione con il cantautore franco-spagnolo Manu Chao. Il brano ha ottenuto un riconoscimento dietro e l’altro e oltre a raggiungere la vetta della classifica Top Singoli è stato anche certificato disco di platino.

Come se non bastasse la voce de Il filo rosso è anche partito per un lungo tour, che l’ha portato in giro in tutta Italia. Oggi, dopo una pausa di qualche settimana, l’artista darà nuovamente il via alla sua tournée di palasport, che proseguirà fino alla primavera del 2026. Stasera dunque Andrea si esibirà con un concerto evento al Forum di Assago, già sold out a mesi. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni fedeli fan hanno deciso di mettersi in fila già da ieri sera per il concerto di Alfa, che si terrà tra poche ore, e di trascorrere la notte fuori al palasport con la speranza di guadagnare la prima fila. A quel punto il cantante ha portato delle pizze alle persone che si trovavano all’esterno dell’arena e ha trascorso del tempo con loro. Naturalmente il video del momento ha iniziato a fare il giro dei social e in breve la clip è diventata virale.

