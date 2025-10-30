Leggiamo insieme le anticipazioni e la trama della puntata del 31 ottobre 2025 di Tradimento, la nota serie turca di Canale 5.

Anticipazioni Tradimento 31 ottobre

Facciamo subito il punto con le anticipazioni di Tradimento, in programma venerdì 31 ottobre 2025.

Guzide è sconvolta dopo aver scoperto che nessuno dei quattro candidati al test del DNA è il suo figlio biologico. Il sospetto è terribile: potrebbe essere stato Tarik a scambiare il bambino subito dopo la nascita. Determinato a scoprire la verità, Taner inizia ad approfondire le indagini.

Nel frattempo, Sezai scrive a Guzide una lettera d’addio, mentre Mualla condivide una notizia tenerissima con Oylum e Kahraman: il piccolo Can ha detto la sua prima parola — “papà”.

Altrove, Dundar tenta di parlare con Yesim, ma lei continua a evitarlo. Ferito, l’uomo si sfoga con Tarik e gli ordina di cancellare il video incriminante. Intanto, Ipek pubblica sui social un fotomontaggio con Oltan per celebrare le nozze: un gesto che scatena la rabbia di Oltan. Nel frattempo, Umit rientra a casa ubriaco e fuori controllo.

Dalla trama e anticipazioni di Tradimento cosa sappiamo ancora? La situazione si complica ulteriormente quando Mualla rivela a Kadriye che Can non è davvero suo nipote, ma il figlio di Behram. Celal la mette alle strette, chiedendole cosa intenda fare, ma Mualla — temendo di perdere Kahraman — decide di non agire e di lasciare che sia lui a prendere le distanze da Kadriye.

Intanto, Selin, tornata a casa agli arresti domiciliari, convince Tolga a manomettere il braccialetto elettronico per poter visitare la tomba della sorella. Appena il dispositivo viene hackerato, Selin ne approfitta per fuggire.

Nel frattempo, Azra scopre che il responsabile della rovina della sua famiglia è Tarik, che rifiuta persino di pagare la retta della casa di cura per sua madre. Disperata, si rivolge a Guzide, che non solo la aiuta a saldare i debiti ma le chiede anche perdono per i malintesi passati.

Infine le anticipazioni di Tradimento che altro aggiungono? La tensione raggiunge l’apice quando Selin si presenta da Ipek per minacciarla: lo shock è così forte da provocare a Ipek un aborto spontaneo. Infine, Kahraman affronta Kadriye e la caccia di casa, mostrandole una voglia identica a quella di Sezai. Kadriye resta senza parole: ora sa che Sezai è il vero padre di Kahraman.

Il riassunto della puntata del 24 ottobre

Non ricordate cosa è successo del precedente episodio di Tradimento? Ecco un riassunto della puntata del 24 ottobre 2025:

Dopo lunghe discussioni, Sezai e Oltan raggiungono un accordo su Ipek. L’imprenditore decide di onorare la parola data e di sposare la giovane, riconoscendo il bambino che porta in grembo e garantendole la sicurezza economica e sociale di cui ha bisogno. Tuttavia, le sue intenzioni restano fredde e calcolate: Oltan non prova alcun sentimento per Ipek e non ha intenzione di vivere con lei. Le loro nozze saranno solo di facciata, lasciando Ipek intrappolata in un matrimonio senza amore, che rischia di spezzarla emotivamente.

Nel frattempo, Azra fa visita a Selin e le rivela una verità sconcertante: è stata Ipek a spingere Serra dalle scale, un gesto che riaprirà ferite mai rimarginate.

Anche Yesim vive momenti difficili. La donna incontra Oyku all’uscita di scuola, e la bambina capisce che suo padre le ha mentito: la madre non è mai partita per l’Australia. Poco dopo, Yesim si reca da Tarik per proporgli un accordo di divorzio: non chiederà nulla in cambio, ma in compenso vuole ottenere la custodia della figlia Murat.

Nel frattempo, Ilknur cerca perdono da Mualla, che inizialmente la respinge con durezza. In seguito, però, la donna decide di perdonarla, a patto che resti in casa per sorvegliare Kadriye, accolta da Kahraman senza consultare Oylum. Una scelta che rischia di incrinare la serenità familiare, come la stessa Oylum gli fa notare.

Ma il colpo più duro arriva proprio per Guzide: il test del DNA conferma che Oylum non è sua figlia biologica. Per la madre di Can è un dolore immenso e un nuovo mistero da affrontare, poiché non ha la minima idea di chi possa essere la sua vera famiglia.

Quando va in onda

Tradimento quando va in onda in TV? La serie turca è visibile tutti i venerdì in prima serata su Canale 5, poco dopo La Ruota della Fortuna.

Dove vedere Tradimento in TV e in streaming

In TV e in streaming è possibile poter vedere Tradimento in due modi: collegandosi o su Canale 5, oppure in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, disponibile da sito, app o smart TV.

Ricordiamo che questo servizio peraltro permette anche di recuperare le puntate precedenti e tutti i contenuti tra serie TV, film e programmi in onda e non, grazie all’archivio a disposizione.

