Domenica 26 ottobre 2025 è prevista una nuova puntata de La notte nel cuore. Andiamo quindi a scoprire insieme quali sono le anticipazioni e cosa succederà nei prossimi episodi!

Anticipazioni La notte nel cuore 26 ottobre

La prossima puntata de La notte nel cuore in previsione il 26 ottobre, cosa prevede? Scopriamo nel dettaglio la trama.

Si parte con Cihan che chiede ufficialmente a Melek di sposarlo e lei accetta. Un momento dolce, ma destinato a scontrarsi con una serie di eventi drammatici. Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano che Tahsin, Nuh e Sumru riescono a ottenere il controllo della villa Sansalan, costringendo quasi tutti i rivali a trasferirsi altrove. Solo Hikmet sceglie di restare, in quanto co-proprietaria della casa.

Esat e Harika, profondamente delusi, rinnegano Sumru come madre, mentre Nuh viene a sapere una verità scomoda: è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin dell’omicidio di Gurcan. Intanto, Cihan racconta a Sevilay della morte di suo padre e di come abbia partecipato al funerale nella speranza di conoscere almeno uno dei suoi fratelli.

Ma proprio questo incontro scatena la gelosia e la rabbia di Nuh, che aggredisce Cihan e si scaglia anche contro Sevilay, frantumando un bicchiere davanti a lei. Offesa e delusa, Sevilay lo lascia e se ne va con Cihan.

Nella trama de La notte nel cuore, Cihan accompagna Sevilay a casa, mentre Nuh, rimasto solo, ascolta un messaggio lasciato da lei e si rende conto di aver sbagliato. Tenta di farsi perdonare, ma la sua irruzione nella villa Sansalan finisce malissimo: la polizia lo arresta su segnalazione di Turkan.

Il dramma non finisce qui. Sumru, di ritorno dall’aeroporto dopo aver accompagnato Tahsin, ha un grave incidente. Viene vista da Hikmet, che però decide di non soccorrerla. Solo grazie all’intervento di due passanti riesce a raggiungere l’ospedale.

Nel frattempo, Cihan mette Melek davanti a una scelta impossibile: lui o la sua famiglia. Lei, combattuta tra il padre di suo figlio e suo fratello, si sente soffocata ma alla fine prende una decisione inaspettata.

Nella puntata, Esat litiga con Esma, rifiutandosi di condividere la stanza con lei, mentre la tensione tra Cihan e Nuh esplode ancora una volta. Cihan arriva quasi a ucciderlo dopo aver scoperto che Nuh aveva organizzato un piano per spaventare Hikmet, coinvolgendo anche Harika a sua insaputa.

Infine, Sumru scopre tutto e rimprovera duramente il figlio, mentre Cihan cerca di aprire gli occhi a Melek su chi sia davvero suo fratello. Melek, seppure a fatica, accetta di lasciarsi alle spalle la sua famiglia per seguire l’uomo che ama.

Le anticipazioni de La notte nel cuore nei prossimi episodi ci riserveranno dei colpi di scena inaspettati, ancora una volta.

Quante puntate ha e quando va in onda

Messe da parte le anticipazioni de La notte nel cuore è bene sapere anche quante puntate ha.

Dalla Turchia sappiamo che la prima stagione è composta da 34 episodi. In Italia invece siamo giunti attualmente a 79 puntate totali (in data 21 ottobre).

Per sapere invece quando va in onda La notte nel cuore è bene seguire le varie modifiche di palinsesto. Attualmente la serie va in onda al martedì e alla domenica, in prima serata su Canale 5.

Infine dov’è girata La notte nel cuore? La serie è ambientata in Cappadocia, tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

In TV e streaming come vedere La notte nel cuore

La notte nel cuore in TV e streaming dove si può guardare? Le opzioni sono due in: Canale 5 e Mediaset Infinity.

Mediante la piattaforma tra l’altro oltre alla diretta si possono recuperare anche i precedenti episodi.