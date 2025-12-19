Ci siamo! Stasera in seconda serata andrà in onda l’ultima attesissima puntata de La notte nel cuore: come finisce la serie turca. Ecco tutte le anticipazioni e spoiler.

La notte nel cuore come finisce anticipazioni ultima puntata

Vi state chiedendo come finisce La notte nel cuore? È prevista questa sera l’ultima puntata che conclude così la prima stagione dell’amata serie televisiva turca, che ci ha tenuto compagnia per diversi mesi. Ora andiamo a leggere nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Nel cuore della puntata, uno degli eventi più drammatici riguarda Cihan e Melek. Mentre Melek è in una gioielleria, intenta ad acquistare un regalo per Sumru, la situazione diventa complessa quando la gioielleria subisce una rapina. Durante il tentativo di proteggere Melek, Cihan riceve un colpo di pistola da uno dei rapinatori.

La sua prontezza nel difendere Melek gli costa caro: un proiettile si conficca nel suo corpo. Nonostante i medici siano riusciti a salvarlo, l’intervento chirurgico è rischioso e la sua vita sarà appesa a un filo. La scena culmina con una rivelazione emotiva, che lascia i fan in sospeso.

Come proseguono le anticipazioni e come finisce La notte nel cuore? Altro momento di grande tensione riguarda l’intensa rivalità tra Sumru e Perihan. La battaglia tra le due si fa sempre più accesa, con Harika che informa Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru, furiosa, non perde tempo e affronta Perihan direttamente in aeroporto, decisa a distruggere i suoi piani. Ma chi avrà la meglio in questa sfida?

Nel frattempo, Esat fa finalmente i conti con il suo passato. Dopo aver confessato a Cihan di essere stato responsabile dell’incidente che ha coinvolto Melek e Sevilay, il senso di colpa lo perseguita. Deciso a porre rimedio ai suoi errori, Esat aiuta Cihan a fare in modo che Hikmet ammetta la verità. La confessione di Esat porta a un confronto familiare, e il suo gesto gli permette di ottenere il perdono dai suoi cari. Ma è ormai troppo tardi dato: arrestato e condannato Esat deve scontare una pena detentiva. Esma, nonostante tutto, promette di aspettarlo, sostenuta dall’amore della sua famiglia.

A sorpresa, il matrimonio tra Tahsin e Sumru segna un cambiamento importante. Le nozze sembrano essere l’inizio di una nuova vita per i protagonisti, ma il destino non è mai troppo clemente. Mentre festeggiano, Melek sente le contrazioni e quindi portata d’urgenza in ospedale. Nonostante le difficoltà, Melek dà alla luce una bambina sana, che viene chiamata Zuhal.

Nel frattempo, Turkan, dopo essere stata licenziata per la sua relazione con Bünyamin, trova una nuova speranza grazie all’aiuto di Sumru, che le trova un altro lavoro. Non solo Turkan ha una nuova opportunità, ma anche Nazim e Harika si riavvicinano. I due, dopo una lunga separazione, si ritrovano finalmente insieme, mettendo da parte le incomprensioni passate.

Quindi ora se vi state chiedendo come finisce La notte nel cuore, avete tutte le risposte del caso!

Quando va in onda l’ultima puntata

L’ultima puntata de La notte nel cuore quando va in onda? Per scoprire come finisce la serie turca è bene collegarsi questa sera su Canale 5.

La puntata andrà in onda in seconda serata, subito dopo l’episodio di Io sono Farah.

Dove vedere La notte nel cuore in TV e in streaming

La notte nel cuore dove si può vedere in TV e streaming?

Come detto la puntata conclusiva di questa sera si può seguire su Canale 5, ma anche su Mediaset Infinity.

Nella piattaforma sono presenti anche tutti gli episodi precedenti.

