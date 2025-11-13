Il regista Riccardo Donna annuncia il ritorno del medical drama dopo un posticipo per curare al meglio montaggio e post-produzione

La serie Cuori di Rai 1 tornerà a emozionare il pubblico con la sua terza stagione, confezionata in tempo per San Valentino. Dopo un lungo periodo di attesa, il regista Riccardo Donna ha confermato, come riportano i siti Davide Maggio e l’agenzia Adnkronos, che la prima puntata andrà in onda domenica 8 febbraio 2026.

Originariamente prevista per l’autunno, la nuova stagione aveva subito un rinvio, suscitando un po’ di delusione tra i fan che da due anni attendevano di tornare all’Ospedale Molinette di Torino. Intervistato da Adnkronos, Donna ha spiegato che il ritardo era necessario per dedicare più tempo alla post-produzione, garantendo così una qualità impeccabile del montaggio e del prodotto finale.

Il cast di Cuori 3 si arricchisce di nuovi volti

I dodici nuovi episodi, suddivisi in sei prime serate, porteranno sullo schermo le storie romantiche dei protagonisti Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari), finalmente uniti in matrimonio, promettendo un San Valentino all’insegna delle emozioni.

Dopo l’uscita di scena di Daniele Pecci, la serie accoglie tra i protagonisti Fausto Maria Sciarappa, Giulio Scarpati, Giorgia Solari e Carolina Sala.

