Dopo le anticipazioni di Io sono Farah della settimana (che potete trovare CLICCANDO QUI), in molti si stanno chiedendo come finisce la prima stagione. A seguire il finale spiegato e cosa dobbiamo aspettarci:

Farah si rifiuta di rimanere in ospedale dopo l’attentato subito insieme a Bade e insiste per tornare a casa. Tahir è fermamente convinto che dietro all’attacco ci sia Behnam e, con l’aiuto di Mehmet, irrompe in un hotel per costringere l’ambasciatore iraniano a mettersi in contatto con lui.

Tuttavia, l’ambasciatore sembra sinceramente estraneo alla vicenda, facendo sorgere dei dubbi in Mehmet. Quest’ultimo comincia a sospettare che l’attentato non fosse mirato a Farah, ma a Bade. Nel frattempo, Bade si riprende dall’intervento chirurgico e Farah la contatta telefonicamente per sapere come sta e metterla in guardia su Ali Galip, convinta che lui sia il vero responsabile dell’attacco.

Bade inizia a nutrire seri dubbi riguardo a suo zio dopo una sua visita in ospedale. In seguito, Ali Galip si reca a casa di Tahir e Farah. Mentre Tahir è occupato con Kerim, Ali Galip si fa chiaro con Farah, dicendole che, anche se loro cercassero di scappare, non riuscirebbero mai a liberarsi di lui. Farah, esasperata e spaventata, si rivolge a Mehmet, dichiarando di essere disposta a fare qualunque cosa pur di incastrare Ali Galip.

Il giorno del matrimonio di Gonul e Kaan arriva. Farah e Tahir partecipano alla cerimonia, ma Farah tenta di allontanare Tahir con una scusa per poter parlare privatamente con Mehmet. In questa occasione, Mehmet le consegna un localizzatore da attaccare a Ali Galip per poter tracciare i suoi spostamenti e scoprire dove si tengono gli incontri segreti tra i capi della malavita.

Tuttavia, le cose non vanno come previsto: Tahir, avendo visto Farah e Bade prendere un taxi, decide di seguirle e scopre che le due hanno un incontro segreto con Mehmet. Furioso, Tahir aggredisce Mehmet, ma Bade lo stordisce con un taser.

Una volta che Tahir riprende i sensi, cerca di convincere Farah che Mehmet la stia usando per i suoi scopi, ma Farah, finalmente, gli rivela la verità che non aveva mai avuto il coraggio di dirgli: Ali Galip è stato lui a uccidere il donatore, condannando Kerim.

Accecato dalla rabbia, Tahir è determinato a vendicarsi di Ali Galip.

Nel frattempo, durante il matrimonio di Kaan e Gonul, Mehmet esprime il suo amore per Bade. Farah tenta di fermare la vendetta di Tahir contro Ali Galip. Il giorno dopo, Mehmet lancia un’operazione chiamata “Agnello Nero e Agnello Bianco”, che avrà conseguenze imprevedibili. Tahir, però, decide di affrontare direttamente Ali Galip.

Infine, Behnam si presenta a casa di Farah, lasciando presagire nuovi sviluppi.

Ora che sappiamo come finisce Io sono Farah nella sua prima stagione, concentriamoci su altro.

Quando va in onda la serie turca

Io sono Farah quando va in onda? Oltre al daytime alle 14:00, la serie turca viene trasmessa anche in prima serata. Questa settimana, per esempio, va in onda di martedì. Salvo imprevisto dovrebbe mantenere questo calendario.

Dove vedere Io sono Farah in TV e in streaming

In streaming e in TV dove vedere e seguire Io sono Farah. La serie turca, come detto in altre occasioni, va in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity (sito e app).

Mediante la piattaforma c’è modo anche di recuperare le puntate precedenti e tutti i contenuti presenti.

