La Pupa e il Secchione, brutta caduta per il secchione Alessandro De Meo (VIDEO)

Alessandro De Meo cade durante La Pupa e Il Secchione

È approdata da martedì 15 marzo su Italia 1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. La trasmissione vede per la prima volta alla conduzione Barbara D’Urso e per l’occasione si è un po’ rinnovata rispetto agli ultimi anni. Infatti torna lo studio e la diretta.

Nella prima puntata del programma abbiamo conosciuto le 11 coppie di pupe/pupi e secchioni/secchione, fatte da volti noti, ma anche qualcuno sconosciuto. Saranno tutti rinchiusi in una villa per otto settimane imparando reciprocamente. E poi ci saranno in ogni puntata delle prove con delle eliminazioni alla presenza dei tre giurati.

A tal proposito la giuria è stata chiamata a scegliere due coppie che secondo loro non sono ben assortite e che non li hanno convinti. Così queste due coppie sono state chiamate al famoso “bagno di cultura. Per prima cosa i giurati hanno scelto la coppia meglio assortita e a vincere sono stati Flavia e Aristide. Poi è toccato alle due coppie peggio assortite e sono state il triangolo formato da Asia, Emy e Alessandro De Meo e quella formata da Mila e Mirko.

In realtà nessuno è stato eliminato, ma comunque a perdere è stato il trio formato da Alessandro, Emy e Asia. Quando la conduttrice li ha chiamati ad uscire dalla cabina, Alessandro de Meo è scivolato ed è stato vittima di una brutta caduta. In studio ci sono stati attimi di panico, ma per fortuna il secchione non si è fatta nulla.

IO QUANDO VEDO IL MIO EX #LaPupaEilSecchioneShow pic.twitter.com/R6a05VNwiV — 🐆🐆 LDA STAN (@djmaliksquad) March 16, 2022

Potete rivedere tutto quello che è successo sul sito di Mediaset Play.

