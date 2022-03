Chi è Aristide Malnati? Età, fidanzata e Instagram

Tutto su Aristide Malnati, nel cast de La Pupa e il Secchione Show 2022. Età, mamma, fidanzata, e Instagram.

Chi è Aristide Malnati

Nome e Cognome: Aristide Malnati

Data di nascita: 10 luglio 1964

Luogo di Nascita: Milano

Età: 57 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Cancro

Professione: giornalista, papirologo

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @aristide_mummy

Aristide Malnati età e biografia

Chi è e quanti anni ha Aristide Malnati, presente nel cast de La Pupa e il Secchione Show nel 2022? Sappiamo che il giornalista nasce a Milano il 10 luglio 1964. La sua età, di conseguenza, è di 57 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 80 centimetri. Nessuna informazione sul peso.

Non abbiamo molte notizie sul padre. La mamma, invece, si chiama Emilia Termigoni e gli ha mandato un messaggio quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, come riporta anche il Sussidiario:

sono contenta di sentirti perché voglio dirti che sei stato veramente bravo, d’accordo la tua cultura ti ha aiutato, ma contenta soprattutto per il tuo comportamento nella casa. Hai fatto amicizia con tutti, non hai mai discusso con nessuno.

Passiamo, ora, alla sua vita privata…

Vita privata: Aristide Malnati ha una fidanzata?

Passiamo, ora, alla vita privata di Aristide Malnati, nel cast de La Pupa e il Secchione Show nel 2022. Come riporta anche Fanpage da giovane ha sofferto di una malattia neurologica che avrebbe segnato la sua esistenza.

Dal punto di vista sentimentale, invece, non abbiamo grandi informazioni. In passato ha affermato di non avere mai avuto relazioni serie. Anche se sembrerebbe aver avuto un flirt con una sua collega.

Al Grande Fratello Vip, inoltre, ha parlato del suo orientamento sessuale. Ha svelato, infatti, di essere attratto anche dagli uomini a livello mentale. A livello fisico e sessuale delle donne. Ad oggi non sembra essere fidanzato. Non ha, quindi, una fidanzata.

Dove seguire Aristide Malnati: Instagram e social

Chi è Mummi del Grande Fratello Vip? Ma ovviamente Aristide Malnati. Il soprannome gli è stato dato da Signorini nel programma radiofonico in cui l’ex gieffino è ospite fisso.

Parlando dei profili social, invece, possiamo seguire il papirologo non lo troviamo su Twitter e TikTok. Risulta presente, però, su Facebook, YouTube e su Instagram. Qui possiamo vedere varie foto mentre lavora o si rilassa da solo e in compagnia.

Carriera

Che fine ha fatto Aristide Malnati del Grande Fratello Vip? Per scoprirlo dobbiamo ripercorrere la sua carriera. nonostante sia un giornalista, ha iniziato lavorando come papirologo. Ha partecipato, infatti, a diversi scavi in Egitto.

Ha anche tradotto un difficile testo in greco antico che rappresenta la prima testimonianza di filosofia stoica. Per tale ragione è stato intervistato dalla rivista Frankfuerter Allgemeine Zeitung.

Nel 2012 approda in televisione. Conduce, sul canale Telenova, la trasmissione “Storia e misteri” con Giulia Belmonte. Tra gli altri programmi, poi, Aristide Malnati siede nei salotti di Barbara d’Urso e del Chiambretti Night.

Nel 2016 è concorrente de L’Isola dei Famosi. Nel 2020 del Grande Fratello Vip 4 e nel 2022 diventa “Secchione” ne La Pupa e il Secchione Show.

L’Isola dei Famosi 2016

Chi è Aristide dell’Isola? Aristide Malnati ha preso parte a L’Isola dei Famosi nel 2016. Quell’edizione è stata condotta da Alessia Marcuzzi. Gli opinionisti erano Mara Venier e Alfonso Signorini mentre l’inviato Alvin.

Purtroppo, però, nel corso della quinta settimana di gioco ha annunciato di voler abbandonare Playa Soledad per motivi fisici e di salute dovuti alla permanenza in solitaria.

Grande Fratello Vip 4

Aristide Malnati è stato un concorrente del Grande Fratello Vip 4. L’edizione l’ha vinta Paola Di Benedetto. Tuttavia anche lui ha avuto le sue soddisfazioni.

Il papirologo, infatti, ha raggiunto la finale uscendo classificandosi quinto in classifica.

Aristide Malnati a La Pupa e il Secchione Show

Aristide Malnati, nel 2022, approda a La Pupa e il Secchione Show. Si tratta di una versione tutta rinnovata del classico programma visto negli ultimi anni. Vedremo un ritorno in studio in diretta.

I concorrenti, famosi e non, vivranno insieme in una sontuosa villa. Studieranno e si divertiranno. A proposito di Pupi e Pupe Barbara d’Urso ha rivelato a TV Sorrisi e canzoni:

Sono ragazze (o ragazzi) molto belle e anche abbastanza vanesie. Si occupano soprattutto della loro avvenenza. Anche un po’ ignoranti, a volte delle vere capre. Alcune non sanno neanche quanto fa 6 per 8, le famose tabelline.

Aristide Malnati, tuttavia, veste i panni di Secchione. Ecco chi ci sarà nel cast insieme a lui…

Il cast de La Pupa e il Secchione Show

Andiamo, adesso, a scoprire tutto il cast de La Pupa e il Secchione Show, in onda nel 2022, in cui vedremo anche la partecipazione di Aristide Malnati:

Paola Caruso (Pupa)

(Pupa) Francesco Chiofalo (Pupo)

(Pupo) Flavia Vento (Pupa)

(Pupa) Lorenzo Orsini (Pupo)

(Pupo) Mila Suarez (Pupa)

(Pupa) Vera Miales (Pupa)

(Pupa) Denis Dosio (Pupo)

(Pupo) Nicolò Scalfi (Secchione)

(Secchione) Gianmarco Onestini (Secchione)

(Secchione) (IN AGGIORNAMENTO)

Presente all’interno del reality anche una giuria. Questa sarà formata da Federico Fashion Style, Antonella Elia e da un misterioso giudice. Secondo i rumor che circolano si pensa a Soleil Sorge.

Il percorso di Aristide a La Pupa e il Secchione Show

Il percorso di Aristide Malnati nel programma La Pupa e il Secchione Show ha inizio il 15 marzo 2022 su Italia 1. La trasmissione viene condotta da Barbara d’Urso. Come abbiamo detto in precedenza, inoltre, avrà il ruolo di Secchione.

Vedremo, di settimana in settimana, come se la caveranno lui e la sua Pupa.

(IN AGGIORNAMENTO)

