L’esibizione di Sissi e Alex senza base fa impazzire il web (VIDEO)

Amici 21: l’esibizione di Sissi e Alex

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale di Amici 21, che ha visto l’eliminazione di LDA. Proprio il cantante nel corso dell’appuntamento ha avuto modo di partecipare a un guanto di sfida con il compagno di squadra, Luigi. A contrapporsi a loro Sissi e Alex. A coppie hanno dovuto esibirsi sulle note di “Se piovesse il tuo nome” di Elisa. Brano straordinario di difficoltà piuttosto elevata.

La prova è stata scelta da Lorella Cuccarini per mettere alla prova i quattro allievi ed esaltare Sissi e Alex, senza però voler sminuire i cantanti della squadra avversaria. Tutti è quattro sono stati davvero molto bravi e hanno infiammato il palco di Amici 21 con la loro bravura, anche se Rudy Zerbi non si è detto troppo d’accordo con la scelta della sua collega e l’ha contestata. La Cuccarini si è difesa e ha espresso le sue ragioni. Luigi e LDA, però, non si sono tirati indietro, hanno accettato il guanto di sfida spiegando di essere lì per cantare e dunque avrebbero accettato qualsiasi decisione degli insegnanti.

Su Twitter intanto i fan hanno avuto modo di commentare la gara e una supporter di Alex ha pensato bene di togliere l’audio dall’esibizione di Sissi e Alex per sottolineare, semmai fosse necessario, il talento dei due. Il risultato è davvero sorprendente e da brividi. Ecco qui il video in questione senza la base del brano di Elisa...

TOLGO LA BASE AD ALEX E SISSI!!!

BRIVIDI#amici21 pic.twitter.com/pgD0SCe3cN — Giulia (@alexseiunico_) April 23, 2022

CLICCA QUI per il video della performance di Sissi e Alex mentre QUI per vedere quella tra Luigi e LDA. Alla fine a vincere la prova sono stati i cantanti della squadra di Lorella Cuccarini, ma anche i loro avversari hanno portato sul palco una bellissima esibizione. Voi chi avete preferito tra loro? Diteci cosa ne pensate e continuate a seguirci per altre news.

