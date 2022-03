In arrivo una nuova ‘pupa’ a La Pupa e il Secchione Show

Qualche giorno fa è emersa l’intenzione di Flavia Vento di lasciare definitivamente La Pupa e il Secchione Show. E oggi ne abbiamo avuto la conferma definitiva durante la puntata di Pomeriggio 5. Una scelta che è stata pressoché inevitabile, sebbene Barbara d’Urso e i suoi collaboratori abbiano provato in tutti i modi di convincerla a proseguire. A rivelare quanto accaduto è stata proprio la presentatrice:

“Vi devo dare la notizia, ragazzi. Flavia Vento si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei andata già a casa. La motivazione in realtà non è quella dei cani. I motivi ve li spiegheremo martedì sera a La Pupa e il Secchione Show”. E ancora a riguardo Barbara d’Urso ha spiegato: “Ho tentato in tutti i modi e provato a convincerla. Quando abbiamo fatto il provino le ho detto sei fosse sicura e riusciva a restare. Quindi quando ha deciso di abbandonare, ed è stato un giorno molto complicato, una notte… Le ho detto ti portiamo i tuoi cani, c’è un giardino enorme, per un pochino stai con loro”. A quanto pare però sarebbe servito a poco.

La nostra @carmelitadurso è costretta a darvi una notizia che non avrebbe mai voluto dare: Flavia Vento ABBANDONA anche #LaPupaeilSecchioneShow! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/AatKbs0SuM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

Ma non è finita qui, perché Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha fatto sapere che martedì sera a La Pupa e il Secchione Show conosceremo una nuova pupa, a sostituire proprio Flavia Vento: “Martedì faremo entrare una nuova pupa. Chi è? Famosa? Diciamo che noi non è che abbiamo persone famose o non famose, diciamo che è già stata vista. È andata via Flavia Vento che è stata spesso in televisione, entrerà una pupa che è stata in televisione spesso”.

Entrerà una nuova Pupa al posto di Flavia Vento!

Chi sarà? 🤔#Pomeriggio5#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/EqN5RTmSwR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

Barbara d’Urso riguardo La Pupa e il Secchione Show non ha dato altri dettagli, ma sono già emerse le prime ipotesi tra gli utenti del web. C’è chi ha fatto il nome di Francesca Cipriani, reduce dall’esperienza del GF Vip ed ex vincitrice proprio del reality di Italia 1. Altri credono possa essere Elena Morali, mentre c’è chi azzarda Taylor Mega.

Al momento però trarre conclusioni affrettate è prematuro e dunque si tratta solo ed esclusivamente di idee degli utenti di Twitter. Martedì sera con la nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show conosceremo la verità!

