1 Il costo della pecorella de La Rappresentante di Lista

Senza dubbio la canzone rivelazione del Festival di Sanremo 2022 è quella presentata da La Rappresentante di Lista. Il duo infatti, che già lo scorso anno aveva partecipato alla kermesse musicale, stavolta ha deciso di tornare in gara con il pezzo Ciao Ciao, che ha già conquistato il web, e non solo. Il brano sta già scalando le classifiche e sta facendo ballare e cantare tutti i social. Proprio nel corso di una recente intervista, parlando della canzone i due artisti hanno affermato:

“Ciao Ciao è un altro aspetto di ciò che è La rappresentante di lista. Nel brano raccontiamo la fine del mondo dal nostro punto di vista, tra pandemia e cambiamenti climatici. Ma Ciao Ciao non parte dalla pandemia, non è quello lo spunto ma ciò che ti succede intorno in qualche modo ti attraversa, lo digerisci e poi lo ritiri fuori in forme diverse”.

Grande successo dunque per La Rappresentante di Lista a Sanremo. Nel mentre solo qualche ora fa il duo è stato ospite da Mara Venier a Domenica In, e sul palco Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si sono presentati con una pecorella in peluche, che naturalmente ha attirato l’attenzione del web. Ma quanto costa la pecorella? Si tratta di una borsa in lana firmata Moschino, il cui prezzo è di 690.00 euro!

Nel mentre nelle prossime settimane per i fan di Veronica e Dario ci saranno non poche novità. A breve infatti uscirà la riedizione del disco My mamma, a cui seguirà un attesissimo tour.

