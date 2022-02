CIAO CIAO canzone La Rappresentante di lista Sanremo 2022 testo e significato

Vediamo tutto quello che sappiamo su Ciao ciao, la canzone che La Rappresentante di lista presentano al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Ciao ciao testo della canzone de La Rappresentate di lista

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 c’è La Rappresentate di lista, il duo torna sul palco dell’Ariston, dopo lo scorso anno in cui si sono fatti conoscere riscuotendo un ottimo successo, per presentare la nuova canzone Ciao ciao. In attesa di ascoltare il brano, andiamo a scoprire un estratto del testo del pezzo sanremese, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

In attesa di saperne di più, andiamo a scoprire il significato della canzone de La Rappresentate di lista.

Ciao ciao significato

Dopo aver letto un pezzo del testo della nuova canzone de La Rappresentate di lista, scopriamo ora il significato del brano. Nel corso di un’intervista per Rai Play il duo ha svelato:

“È una parola molto divertente. Sembra molto semplice, ma in realtà mi sono resa conto che è una parola che può essere l’inizio e la fine di tutto. E in questi due momenti estremi c’è la vita. Ci può essere la fine del mondo, la nascita, è la prima pora che diresti a un bambino quando te lo trovi tra le mani. Ed allo stesso modo quando vuoi essere molto ironico. Quindi è densa di significati.”

TV Sorrisi e Canzoni riporta che il tema è molto attuale: la fine del mondo. È in un pezzo veloce e ballabile, in bilico tra funk e dance, si lancia un “Ciao ciao” definitivo, dove ritroviamo l’ironia di una generazione che guarda il futuro con disincanto. Al magazine il duo ha detto:

“Doveva intitolarsi L’ora della fine, l’ecologia è un tema a cui siamo legati. Ma il brano ha un ritmo solare: nella nostra testa è già un tormentone. Vogliamo arrivare con la musica senza compromessi, né imporre i nostri temi. Ma è chiaro per cosa ci battiamo: chi ci ama, ci segua.”

Ma chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a La Rappresentate di lista e quali sono le altre canzoni in gara? Andiamo a scoprirle tutte.

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

