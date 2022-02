Chi è La Rappresentante di Lista? Età, componenti e Instagram

Tutte le informazioni su La Rappresentante di Lista, dalla biografia, l’età e la vita privata dei componenti, la carriera, le canzoni, le partecipazioni a Sanremo e Instagram.

Chi è La Rappresentate di Lista

Nome del gruppo: La Rappresentate di Lista

Componenti: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina

Età dei componenti: 34 anni (Veronica) e 36 anni (Dario)

Anno di formazione: 2011

Provenienza: Viareggio (Lucca) e Palermo

Professione: cantanti, attori e performers

Genere: rock progressivo e queer pop

Profilo Instagram: @rappresentantelista

Profilo Facebook: la Rappresentante di Lista

Canale Youtube: LRDLVEVO

La Rappresentante di Lista età, componenti e biografia

Conosciamo meglio chi è La Rappresentante di Lista, gruppo musiciale italiano di genere progressivo e queer pop, chi sono i componenti, quanti anni hanno e perché hanno questo nome. Si tratta principalmente di un duo formato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. A loro si sono aggiunti altri musicisti: Erika Lucchesi, Marta Cannuscio, Enrico Lupi e Roberto Calabrese.

Veronica Lucchesi è nata a Viareggio, in provincia di Lucca, e ha 34 anni di età. Dario Mangiaracina, invece, è nato a Palermo e ha 36 anni di età. Oggi vivono entrambi a Palermo. Il duo è nato nel 2011 quando Veronica e Dario si sono incontrati a Valledolmo, in provincia di Palermo, durante le prove di uno spettacolo teatrale. Veronica, infatti, si era trasferita a Palermo per frequentare un corso di teatro di Emma Dante.

La scelta di questo nome ha un’origine molto simpatica ed è legata alla cantante Veronica Lucchesi. Infatti, essendo a Palermo per studi, Veronica decise di iscriversi come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici in occasione del referendum abrogativo sull’energia nucleare che si tenne proprio nel 2011. In questo modo lei avrebbe potuto votare da fuori sede.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata dei componenti de La Rappresentante di Lista, non abbiamo tantissime informazioni. Il duo infatti è molto riservato e sappiamo, cone detto, che oggi vivono entrambi a Palermo.

Qualche informazione in più l’abbiamo su Veronica. Lei studiava Giurisprudenza e decise di abbandonare gli studi universitari per dedicarsi al teatro, luogo che le ha permesso di conoscere appunto Dario. Sappiamo che parla fluentemente inglese e tedesco e ha tantissime passioni: danza moderna, hip hop, kung fu shaolin, forme di sciabola, pugilato, cucina, clownerie. Inoltre, durante le esibizioni, suona strumenti-giocattolo. La componente del gruppo Erika, che suona il sassofono, è sua sorella.

Essendosi conosciuti grazie al teatro Dario e Veronica hanno una grande esperienza teatrale e a tal proposito hanno detto:

“Il teatro è come una lingua che impari da piccolo ed esce fuori in alcuni contesti. Ti salva, ti aiuta a esprimere un concetto che altrimenti non riusciresti, ti fa utilizzare in un certo modo il diaframma, la gestualità e il corpo. È anche cura del dettaglio, che applichi ad altre discipline, in una commistione speciale”.

Ma vediamo come seguire La Rappresentante di Lista sui social…

Dove seguire La Rappresentante di Lista: Instagram e social

Adesso che conosciamo meglio chi sono La Rappresentate di Lista, è possibile seguire il duo sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il loro profilo Instagram. L’account vanta oltre 32 mila follower.

Inoltre per rimanere sempre aggiornati sulla loro carriera ed eventi, ci sono anche altri modi social per seguirli. Abbiamo infatti la pagina Facebook ufficiale del duo e anche il canale Youtube. Qui si possono trovare tutti i videoclip delle loro canzoni.

Infine, se volete seguire singolarmente i componenti de La Rappresentante di Lista, ci sono anche i loro profili Instagram personali: Veronica e Dario.

Carriera e canzoni

La carriera de La Rappresentante Di Lista inizia ufficialmente nel 2014, quando la band pubblica il suo primo album, (Per La) Via di Casa, che presenta sonorità folkloristiche e territoriali. All’interno del disco sono presenti anche ben due canzoni in tedesco, Klammern an den Zähnen e Winter Underwear. L’anno successivo esce il secondo progetto, Bu Bu Sad, al quale segue un lungo tour che li fa girare per tutta Italia. Proprio durante i numerosi concerti, nasce l’idea di registrate l’album Bu Bu Sad Live, che esce nel marzo 2017. All’interno del disco si trovano le versioni live delle loro canzoni.

L’anno seguente, arriva il terzo album inedito de La Rappresentante Di Lista, Go Go Diva, anticipato dal singolo Questo Corpo, che diventa in seguito colonna sonora della serie evento The New Pope. Nel mentre parte anche il nuovo tour della band, che si rivela essere un vero successo per la band. Non mancano, nel frattempo, svariate collaborazioni, che portano il gruppo ad avere una grande popolarità.

Il 6 febbraio 2020 La Rappresentante Di Lista prende parte al Festival di Sanremo, durante la terza serata della kermesse musicale, quella delle cover. Si è esibita al fianco di Dardust e di Rancore, in gara alla manifestazione, interpretando Luce di Elisa.

Sanremo 2021

La Rappresentante di Lista ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Amare. Per la serata delle cover si è esibita con Splendido splendente, brano di Donatella Rettore del 1979 tratto dall’album Brivido divino. Ad accompagnare il duo c’era proprio la Rettore. Al Festival sono arrivati all’undicesimo posto.

In corrispondenza all’evento, il 5 marzo è uscito l’album My Mamma, anticipato dal singolo “Alieno”. E sempre nel 2021 c’è stato il tour musicale facendo uscire anche il nuovo singolo “Vita”.

La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022

Dal 1 al 5 febbraio 2022 si tiene il Festival di Sanremo. La Rappresentante di Lista è stata scelt per partecipare e si presenta sul palco dell’Ariston con il singolo “Ciao ciao”. Nella serata cover, venerdì 4 gennaio, porterà “Be my baby” delle Ronettes. Sul palco con il duo salgono anche Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra.

Per il duo questo è un grande ritorno, dopo essere stato la rivelazione dell’anno precedente. Il loro obiettivo è mostrare un altro lato della personalità che hanno.

Ma vediamo tutti gli artisti in gara a Sanremo…

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire, quindi, quali altri concorrenti partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a La Rappresentante di Lista con il brano “Ciao ciao“:

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori“

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

A condurre il Festival di Sanremo 2022, infine, Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso de La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022

Dal 1° febbraio 2021 prende il via anche l’avventura de La Rappresentante di Lista al Festival di Sanremo. Scopriamo passo passo il percorso nella kermesse canora.

1° serata: La Rappresentante di Lista è tra i Big a esibirsi durante la prima serata del Festival. Quinta nell’ordine delle esibizioni. (IN AGGIORNAMENTO)

