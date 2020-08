1 Da Buckingham Palace giunge un clamoroso rumor: la Regina Elisabetta lascia il trono entro il 2021? Ecco cosa sta succedendo

Amatissima dal popolo britannico (e non solo), la Regina Elisabetta entro il 2021 potrebbe prendere una decisione importante per il futuro del regno. È giunto in queste ore un rumor che, se trovasse conferme, avrebbe del clamoroso. Si vocifera infatti che The Queen sia pronta a lasciare la corona. Ad esserne certa è una fonte che, a Closer Weekly, avrebbe dichiarato quanto segue:

«È quasi giunta la fine del suo regno. Elisabetta II sta pianificando di cedere la corona al principe Carlo, più prima che poi».

Si apprende dal tabloid inglese. Decisione che potrebbe essere maturata per godersi a pieno il tempo che resta. Ma non solo. L’ipotesi pare essere nata anche a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito gran parte del mondo e che ha spinto la Regina Elisabetta a non mostrarsi più in pubblico e lasciare grandi responsabilità al Principe Carlo, suo figlio. L’allontanarsi dalla vita di corte, non solo per dare il buon esempio, ma anche per preservare la sua saluta, quella del Principe Filippo (suo sposo) e di tutti i sudditi.

Sempre secondo la fonte in questione, pare sia proprio il Principe Filippo una delle principali ragioni. Ecco quanto si apprende:

«Il Principe Filippo, dopo aver festeggiato i suoi 99 anni, si è reso conto di non avere più la stessa energia di un tempo e sa di doversi prendere cura di sé. Sa che i suoi giorni sono contati ed è determinato a spendere al meglio il tempo con sua moglie. Da che ha sposato Camilla Parker Bowles, Carlo ha acquisito una notevole sicurezza in se stesso e da tempo, ormai, si occupa degli incarichi pubblici che la regina gli ha delegato. Elisabetta e Filippo si ripetono spesso che la famiglia è il loro successo più grande».

Il clamoroso rumor, al momento, non trova conferme da Buckingham Palace, che ha più volte negato l’indiscrezione. Ormai da diverso tempo, però, non si parla d’altro nel Regno Unito. Sta di fatto che Regina Elisabetta pare sia decisa a lasciare il trono entro il 2021. Il suo successore, almeno sulla carta, dovrebbe essere il Principe Carlo, anche se c’è chi non è poi così convinto…