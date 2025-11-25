Nel corso di una recente intervista, Mariasole Pollio rivela se tornerà alla conduzione del PrimaFestival. Ecco cosa ha raccontato la giovane presentatrice, attualmente al timone dell’AnteFactor ad X Factor.

Le parole di Mariasole Pollio

Lo scorso anno, come è noto, alla conduzione del PrimaFestival, il tradizionale appuntamento che fa da contorno al Festival di Sanremo, c’è stata Mariasole Pollio. La giovane presentatrice, che in queste settimane è stata tra i protagonisti della prima edizione di The Traitors Italia, si è dunque messa alla prova con questa esperienza, portando a casa ottimi risultati. Nelle ultime ore intanto la Pollio ha rilasciato una lunga intervista a FanPage e nel corso della chiacchierata ha rivissuto i giorni trascorsi in riviera. In merito all’avventura al PrimaFestival, Mariasole ha dichiarato:

“È stato il punto più alto della mia carriera, il momento più bello e al contempo più doloroso della mia vita. Mia nonna Pina era stata la prima persona a cui avevo dato la notizia, ma poi ha avuto un ruolo fondamentale. Era stata la prima persona a cui avevo dato la notizia, ma purtroppo è venuta a mancare pochi giorni prima della partenza. Lì ho capito quanto fossi fortunata a essere viva e ad avere qualcuno da amare. Ho trasformato quel dolore in forza, in un omaggio a lei, che mi ha insegnato a vivere intensamente, sempre”.

Ma quest’anno dunque ci sarà la possibilità di rivedere Mariasole Pollio alla conduzione del PrimaFestival? Ecco cosa ha dichiarato lei nel corso dell’intervista: “Se c’è la possibilità di rivedermi lì quest’anno? Chi lo sa…auguratemelo”.

La presentatrice, che attualmente è al timone dell’AnteFactor ad X Factor, riapre dunque le porte al PrimaFestival e solo nelle prossime settimane scopriremo se sarà nuovamente lei a condurre il celebre programma.

