In access prime time La Ruota della Fortuna è partita piuttosto bene con la puntata di debutto lunedì 14 luglio 2025. Ecco gli ascolti totali della serata.

Gli ascolti de La Ruota della Fortuna

Una sfida importante quella che ha lanciato Mediaset in vista della nuova stagione televisiva. E l’ha fatto a partire da quest’estate. Pier Silvio Berlusconi ha apportato alcune modifiche ai palinsesti, portando La Ruota della Fortuna in access prime time, al posto di Paperissima (traslocato invece su Italia 1 al pomeriggio). A quanto pare si è rivelata una mossa vincente, come vedremo, dato che è stato un vero successo.

Alla guida della trasmissione ancora una volta Gerry Scotti, che si è detto entusiasta di affrontare questa nuova avventura a un orario diverso. Ma quanti ascolti ha registrato La Ruota della Fortuna ieri 14 luglio 2025, dato che si trovava a scontrarsi con Techeteche TopTen di Bianca Guaccero? Chi ha avuto la meglio?

A fornirci tutti i dettagli è Davide Maggio che sul suo sito ha riportato tutti i dati disponibili: Su Canale 5 il debutto de La Ruota della Fortuna ha totalizzato 3.643.000 spettatori pari al 21.9%. Un risultato importante che fa ben sperare, specie perché come detto dall’altra parte c’è un programma più che collaudato come Techeteche TopTen. La trasmissione di Rai 1 ieri si è fermata però al 2.876.000 spettatori con il 17.3% di share.

La Ruota della Fortuna dunque è stato il programma leader della serata, visti gli ascolti registrati. Ma tra gli altri programma in onda come se la sono cavata? Come riferito dalla fonte su Rai 2 The Post ha intrattenuto 612.000 spettatori (3.7%). Su Rai 3 invece Generazione Bellezza è stato seguito da 754.000 spettatori e il 4.8% di share, mentre Un Posto al Sole ha appassionato 1.322.000 spettatori con il 7.9% di share.

Se La Ruota della Fortuna è stata al comando, com’è andata per gli altri canali Mediaset? Pensiamo a Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine che ha raggiunto 1.130.000 spettatori (6.8%). Mentre su Rete 4 con 4 di Sera News ha raggiunto 785.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 767.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte.

Il pubblico dunque per ora ha premiato La Ruota della Fortuna. Vedremo come andrà nelle prossime puntate e come si svolgerà il testa a testa tra Rai e Mediaset!