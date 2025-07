I fan sono stati accontentati. Dopo il video del duetto nei giorni scorsi, i Sonohra e Laura Esquivel hanno annunciato sui social l’uscita del nuovo singolo Para siempre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il nuovo singolo dei Sonohra e Laura Esquivel

Pochi giorni fa il video in cui cantavano insieme Besos fáciles (versione spagnola di Love show) ha fatto il giro del web e in tanti hanno chiesto a gran voce una collaborazione. Detto, fatto… a quanto pare! I Sonohra e Laura Esquivel hanno accontentato subito il loro pubblico e nella serata di ieri hanno svelato un entusiasmante progetto. Un brano nuovo di zecca dal titolo Para siempre.

Sui propri canali ufficiali social con un post in condivisione, gli artisti hanno annunciato in poche righe quanto segue: “Chi se lo sarebbe mai immaginato? Sonohra e Laura Esquivel di nuovo insieme. ‘Para Siempre’ disponibile in tutto il mondo dal 18 luglio 2025. Preparatevi a qualcosa di indimenticabile!”, si apprende dalla didascalia.

Queste parole sono bastate per creare panico generale tra i fan del duo formato dai fratelli Luca e Diego Fainello e dalla cantante e attrice argentina. Due mondi che si incontrano e ci restituiscono un po’ quelle emozioni e ricordi dei primi anni 2000.

I più hanno sottolineato di essere molto felici di questa collaborazione tra i Sonohra e Laura Esquivel e di non stare più nella pelle. Altri hanno rammentato le ore passate ad ascoltare i loro successi e seguirli in TV o in tour a cantare le loro canzoni a squarciagola.

Ora resta la curiosità di scoprire questa nuova canzone, che già promette di entrare nel cuore ed essere canticchiata da molti. Per il momento però c’è da attendere ancora qualche giorno. Un po’ di pazienza fino a venerdì, quando potremo finalmente ascoltare questo imperdibile duetto tra i Sonohra e Laura Esquivel. Siete curiosi?