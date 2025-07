Arriva una puntata in più per Temptation Island

Novità di programmazione per Temptation Island. La trasmissione condotta da Filippo Bisciglia infatti non solo raddoppia con l’appuntamento settimanale, ma avrà una puntata in più e si arriverà a quota sette!

Temptation Island si allunga di una puntata

Ieri Bubino Blog parlava di un raddoppio la prossima settimana per Temptation Island con l’appuntamento fissato per il 23 e 24 luglio. Ma a quanto pare le notizie non sono finite. Delle sei puntate pensate inizialmente per il reality show delle tentazioni, infatti, se ne aggiungerà una in più.

A dare notizia di ciò è stato Giuseppe Candela su Dagospia, dove ha anche parlato del nuovo impiego di Belen Rodriguez che approderà in Rai con un programma. Ma tornando a Temptation Island, si prospetta dunque un lunedì piuttosto effervescente per le coppie del reality televisivo di Canale 5. Ecco quanto si legge dal trafiletto riportato dal giornalista:

“È il fenomeno televisivo dell’estate. Numeri record per Temptation Island, il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi con la seconda puntata ha sfondato il muro del 30% con total audience”. E ancora si legge nel dettaglio: “Il pubblico potrà godersi una puntata in più, il programma infatti passerà dalle sei puntate previste a sette appuntamenti stagionali. Gli ultimi quattro saranno trasmessi con il raddoppio, arrivando alla conclusione a fine luglio”, si apprende dal sito di Roberto D’Agostino.

Dunque la conclusione sarà sempre alla fine del mese, ma appunto con un episodio in più, visto il successo che sta ottenendo il programma rispetto anche alla stagione precedente.

I fan di Temptation Island dunque possono festeggiare e godersi una puntata in più del loro appuntamento estivo preferito. Non mancheranno sorprese e colpi di scena e chissà quante altre cose ci saranno da vedere nel corso delle restanti serate che daranno materiale di discussione al pubblico televisivo e social network.