Vincenzo Chianese | 13 Febbraio 2024

Dopo la finale del Festival di Sanremo 2024, La Sad regala la bandiera del gruppo a Jose, figlio di Amadeus. Il video del momento fa il giro del web.

Il regalo dei La Sad a Jose

Senza dubbio la rivelazione di questo Festival di Sanremo sono stati i La Sad. La band dai colori sgargianti e dal look anni ’70 nel corso della kermesse musicale ha presentato la canzone Autodistruttivo, che ha conquistato la maggior parte del pubblico. Proprio nel corso dell’esibizione finale i tre artisti hanno anche lanciato un messaggio sociale, srotolando sul palco la loro bandiera. In merito così il gruppo ha affermato:

“Questa è la bandiera dei La Sad e non rappresenta degli ideali politici. Ma dei valori umani, ovvero la lotta contro ogni forma di discriminazione, odio, violenza, abuso, sessismo e razzismo. Un piccolo passo per cambiare l’Italia al meglio se davvero lo vogliamo”.

In queste ore così è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Vediamo di cosa si tratta. Proprio i La Sad, dopo la finale del Festival di Sanremo 2024, hanno incontrato nel backstage del Teatro Ariston Jose, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, e gli hanno così regalato la bandiera del gruppo. Naturalmente il video del momento non è sfuggito agli occhi del web e in breve la clip ha fatto il giro dei social.

La band nel mentre, come abbiamo visto, si è posizionata al 27esimo posto della classifica definitiva a Sanremo 2024. Ciò nonostante il gruppo in queste settimane ha avuto modo di farsi conoscere ancora di più dal grande pubblico e senza dubbio nei prossimi mesi potrebbero esserci grandi soddisfazioni per i tre artisti. Autodistruttivo infatti ha conquistato migliaia di persone, che in questi giorni stanno cantando senza sosta il brano. Alla band dunque facciamo i nostri migliori auguri.