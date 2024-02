Autodistruttivo canzone La Sad Sanremo 2024: testo e significato

Sanremo

Sanremo 2024

Per la prima volta troviamo a Sanremo 2024 la band La Sad con la canzone Autodistruttivo, di cui andiamo adesso a scoprire il testo e il significato. Il gruppo avrà modo di farsi conoscere al grande pubblico. Scopriamo tutte le informazioni su questo brano.

AUTODISTRUTTIVO testo della canzone de La Sad

È la loro prima volta sul palco dell’Ariston e sono pronti a far conoscere a tutti la loro musica. Stiamo parlando della band La Sad che partecipano a Sanremo 2024 dopo aver presentato una loro canzone ed essere stati selezionati da Amadeus tra i Big.

La canzone che La Sad porta a Sanremo 2024 si intitola Autodistruttivo che anticipa tra l’altro il nuovo disco in uscita a primavera. Il gruppo, musicalmente parlando, fonda il punk con la trap. E l’album uscito nel 2022, “Sto nella Sad”, ha fatto imporre il trio nel panorama emo.

Sorprende anche di chi è la penna di questo brano. La canzone dei La Sad in gara a Sanremo 2024 è stata infatti scritta da Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari. Va vediamo quindi un estratto del testo di Autodistruttivo:

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo

Adesso che abbiamo visto il testo, scopriamo anche il significato di Autodistruttivo.

Significato di Autodistruttivo

Di cosa parla Autodistruttivo e qual è il significato della canzone de La Sad in gara a Sanremo 2024? Si tratta di un brano molto forte e crudo, ma dal gusto agrodolce che è quello delle lacrime. Ma comunque rivela che c’è sempre una speranza.

Il titolo della canzone lo ritroviamo totalmente nel testo, poiché si racconta che ad essere “autodistruttivo” è il destino, ma anche l’amore. Proprio quest’ultimo è descritto come qualcosa che spacca il cuore a metà.

I membri de La Sad con questa canzone a Sanremo 2024 vogliono dare voce a chi si sente emarginato, a coloro che non riescono a trovare un legame.

Le parole de La Sad prima di Sanremo 2024

Dopo due anni di tour in giro per l’Italia la band La Sad approda sul palco dell‘Ariston al Festival di Sanremo 2024, portando la canzone Autodistruttivo. Per loro è ovviamente una grande emozionare gareggiare tra i Big e non vedono l’ora di iniziare questa nuova esperienza. Non solo tatuaggi, piercing, creste, smalti e borchie, il trio promette anche tante altre sorprese.

“Il palco dell’Ariston è l’occasione per portare nella più grande vetrina che ci sia il nostro messaggio al 100 percento: tutti noi nella vita passiamo periodi difficili in cui si corre il rischio di autodistruggersi, ma bisogna darsi una scossa. Perché la rabbia lasci il posto alla rivalsa e alla rivoluzione”, hanno detto a TV Sorrisi e Canzoni. “L’intenzione è essere noi stavolta… ‘la cosa strana’, come quando venne Eminem nel 2001 o come Bugo e Morgan nel 2020. Però vogliamo anche dimostrare che non siamo cattivi, ma artisti veri, ‘cuccioloni’ di carattere”.

Riguardo la canzone, ai microfoni Rai hanno detto: “Parla della storia di un ragazzo che potrebbe essere benissimo uno di noi tre o rappresentare qualsiasi persona ci segua, che da quando è nato non riesce a farsi accettare dalla sua famiglia, dai suoi amici, dalla società. Quindi si imbatte in una sofferenza e non accettazione del suo essere“.

Scopriremo quindi quale sarà la reazione del pubblico ad Autodistruttivo.

I Big in gara a Sanremo 2024

Per Sanremo 2024 ci sono ben 30 cantanti che formano i Big in gara. 27 di loro sono stati annunciati subito da Amadeus e 3 sono invece provenienti dal podio di Sanremo Giovani. Ogni artista presenta quindi sul palco dell’Ariston una canzone. Ecco chi sono i cantanti e i titoli delle loro canzoni:

Quale sarà il risultato de La Sad a Sanremo 2024 e della loro Autodistruttivo?