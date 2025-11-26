Se amate le serie turche, questa è la notizia che fa per voi. La stagione completa di Cherry Season 2 è finalmente disponibile su Mediaset Infinity.

La stagione completa di Cherry Season 2 è disponibile

Da ieri 25 novembre, è finalmente disponibile su Mediaset Infinity la seconda parte della seconda stagione di Cherry Season – La stagione del cuore. La commedia romantica turca ha conquistato il cuore del pubblico italiano in passato e la riproposta sulla piattaforma è stata molto gradita. Dopo il grande successo della prima stagione, la storia tra Öykü Acar (l’attrice Özge Gürel) e Ayaz Dinçer (l’attore Serkan Çayoğlu) torna a emozionare con nuovi sviluppi, colpi di scena e romanticismo.

LEGGI ANCHE: La forza di una donna anticipazioni puntate dal 24 al 29 novembre

La seconda stagione di Cherry Season si apre con una Öykü e Ayaz più uniti che mai. I due protagonisti in apertura sono pronti a coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio. Ma come sempre, non mancheranno gli ostacoli. Tra mamme impiccione, imprevisti e drammi romantici, i preparativi per il grande giorno si trasformeranno in una vera corsa ad ostacoli. La coppia, che ha iniziato con un finto fidanzamento per gelosia e convenienza, è ora pronta ad affrontare insieme le difficoltà della vita di coppia. Ma riusciranno a superare tutto e a dire finalmente il “sì”?

Dove vedere la serie turca in streaming

La serie Cherry Season, che ha fatto innamorare il pubblico italiano per la prima volta tra il 2016 e il 2017, è ora disponibile integralmente su Mediaset Infinity. Grazie alla piattaforma di streaming, gli spettatori possono rivivere tutte le emozioni della prima stagione, che è anch’essa disponibile gratuitamente, e prepararsi a tuffarsi nella seconda stagione che promette ancora più emozioni.

Non solo un’ambientazione incantevole tra le strade di Istanbul, ma anche una trama che esplora le dinamiche di coppia, l’amore giovane e i sogni di una ragazza ambiziosa che vuole affermarsi nel mondo della moda. Se non hai ancora visto Cherry Season, questa è l’occasione perfetta per scoprire una delle storie romantiche più amate della TV turca!

Cherry Season 2 torna dunque a incantare e conquistare il pubblico nonostante il tanto tempo trascorso dal suo debutto.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X