Dal libro “Cara Giulia” al film di Paola Randi: la storia di Giulia Cecchettin sul grande schermo

La tragica vicenda di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni uccisa l’11 novembre 2023 dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, arriverà presto al cinema. Il film si intitola “Se domani non torno” e sarà diretto da Paola Randi, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan.

La pellicola è ispirata al libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli. A produrre il film sarà Notorious Pictures. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2026, ma al momento non si conoscono ancora i dettagli del cast, compresa l’attrice che interpreterà Giulia.

Questo film si propone di raccontare con sensibilità e rispetto la storia di Giulia, trasformando il ricordo della giovane in una narrazione cinematografica che toccherà il pubblico.