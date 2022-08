1 Le conduttrici in lizza per La Talpa

Nuove indiscrezioni spuntano in merito alla conduzione de La Talpa. Il reality dovrebbe partire con la sua prossima edizione nella primavera del prossimo anno. Al momento, però, non abbiamo una data precisa o altre anticipazioni certe. Si sta discutendo molto sulla possibile conduzione. All’inizio si è fatto il nome di Silvia Toffanin:

Partiamo da un dato di fatto. La Talpa è stata fortissimamente voluta da Piersilvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti dello scorso anno, il vice Presidente del gruppo Mediaset ne ha dato notizia della sua acquisizione per sei anni con grande gaudio, davanti ai giornalisti presenti. Quest’anno il programma non è stato prodotto, ma nella prossima stagione televisiva pare proprio che si farà e quali migliori mani se non quelle di una di famiglia per condurlo? Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time.

Anche Stefania Orlando, in realtà, si è candidata per la conduzione. Al momento, però, su questo punto non abbiamo altre informazioni. In totale, ad ogni modo, sarebbero cinque le presentatrici che si starebbero valutando. A riportare la notizia, come afferma anche il sito Gossip e TV, il settimanale Nuovo TV. Oltre alle due già menzionate possiamo citare anche Belen Rodriguez e Anna Tatangelo. La prima vorrebbe forse crescere in questo campo affrontando una nuova avventura dopo Tu si que vales. Anche per la seconda sarebbe una grande opportunità dopo l’impegno dimostrano in “Scene da un matrimonio“.

