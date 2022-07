1 I primi potenziali concorrenti de La Talpa

Continuano le indiscrezioni in merito alla nuova edizione de La Talpa. Dopo tanti anni, finalmente, sta per tornare in onda su Mediaset. Questo succederà nel 2023 anche se ancora non abbiamo ben chiaro il periodo preciso. Fatto sta che tanti sono già i rumor sulla conduzione e non solo. Nella giornata di oggi, infatti, abbiamo già parlato del possibile inviato. A rivelarlo ci ha pensato Amedeo Venza:

La Talpa! Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!

Adesso, però, l’influencer ha rivelato un altro dettaglio. Ha, infatti, rivelato i primi tre potenziali concorrenti del reality. Dopo i rumor su Gemma Galgani e Ida Platano si aggiungono anche i nomi di Marco Carta, Elenoire Casalegno e Laura Maddaloni. Se sarà davvero così oppure non non possiamo ancora saperlo. Del resto prima che La Talpa vada in onda c’è ancora diverso tempo. Si sta pensando, però, all’opinonista e si è fatto il nome di Wanda Nara:

Stando ad un rumor raccolto dal giornalista sportivo Nicolò Schira, Silvio Berlusconi avrebbe iniziato delle inedite trattative fra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una sorta di pacchetto doppio che prevederebbe inserimento del calciatore nell’A.C. Monza (la squadra calcistica in cui l’ex cavaliere è alle redini) e il rientro di Wanda Nara nella squadra dei volti Mediaset in qualità di opinionista del reality La Talpa.

E alla conduzione? Tra le ultime notizie troviamo quella che riguarda Simona Ventura. La presentatrice ha smentito la notizia della sua partecipazione. Stefania Orlando, invece, si è candidata e ha affermato che vestirebbe molto volentieri questi panni. Rifiuterebbe, però, nel caso in cui le proponessero di essere una concorrente. Le notizie proseguono…