Lady Gaga incinta dopo essere stata violentata: il drammatico racconto

1 Il racconto di Lady Gaga

Sono settimane importanti queste per Lady Gaga. Come sappiamo la celebre pop star è appena tornata in America dopo aver passato quasi due mesi nel nostro paese. La cantante infatti sarà la protagonista del nuovo film di Ridley Scott “House of Gucci”, che parlerà del delitto di Maurizio Gucci. Stefani è stata così scelta per interpretare Patrizia Reggiani, ex moglie del noto stilista e mandante dell’omicidio. Le riprese si sono svolte tra Roma, Milano e il Lago di Como, e naturalmente l’arrivo della Germanotta non è passato inosservato. In attesa dell’uscita del film però, in queste ore la cantante è tornata al centro dell’attenzione mediatica e sta facendo discutere il mondo intero per via di alcune sue dichiarazioni.

Come in molti ricorderanno, già lo scorso anno Lady Gaga aveva raccontato di essere stata violentata quando aveva soli 19 anni. Adesso la pop star ha aggiunto altri sconvolgenti dettagli su quanto accaduto, e naturalmente le sue parole non sono passate inosservate. Stefani è stata infatti ospite del primo episodio della nuova serie di Oprah Winfrey e del Principe Harry, The Me You Can’t See. Nel corso della chiacchierata Gaga ha raccontato di essere rimasta incinta dopo la violenza subita, e le sue dichiarazioni hanno sconvolto il web, e non solo. Queste le sue parole, riportate da Biccy:

“Avevo 19 anni, e stavo muovendo i primi passi nel settore, e un produttore mi disse ‘togliti i vestiti’. Io dissi di no e me ne andai. Mi disse che avrebbe dato fuoco a tutta la mia musica.[…] Prima ho sentito un dolore totale, poi sono diventata insensibile. Poi sono stata male per settimane e settimane, successivamente ho capito che era lo stesso dolore che ho provato quando la persona che mi ha violentata mi ha lasciata incinta in un angolo, fuori da casa dei miei genitori perché non stavo bene e continuavo a vomitare. Perché avevo subito un abuso. Sono stata rinchiusa in uno studio per mesi”.

Ma cosa è accaduto in seguito e come sta oggi Lady Gaga dopo la violenza subita? Andiamo a scoprire cosa ha raccontato la pop star.