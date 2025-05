Poche ore fa Lady Gaga si è esibita sulla spiaggia di Copacabana con un concerto evento, davanti a più di 2 milioni di persone. Nel corso della serata però la polizia ha sventato un attentato e ha arrestato due persone.

Sventato un attentato al concerto di Lady Gaga

Sabato sera Lady Gaga ha scritto la storia. La celebre pop star infatti è tornata in Brasile a distanza di anni e per la prima volta nella sua carriera si è esibita con un concerto evento totalmente gratuito che si è svolto sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Più di 2 milioni di persone sono così accorse per assistere allo show, accogliendo la cantante con gioia e amore. Nel corso della serata Stefani Germanotta ha proposto non solo i brani del recente album Mayhem, ma anche tutte le sue più vecchie hit, offrendo uno spettacolo di altissimo livello.

Tuttavia poche ore fa è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Come riferisce TMZ infatti la polizia ha sventato un attentato durante il concerto di Gaga a Rio e ha arrestato due persone. Stando a quanto si legge sul noto portale, l’attacco sarebbe stato pianificato da un gruppo che ha promosso discorsi di odio contro la comunità LGBTQ+. In più sembrerebbe che i membri abbiano tentato di reclutare adolescenti online, incoraggiandoli a partecipare ad atti violenti usando bombe Molotov ed esplosivi fatti in casa.

I funzionari nel mentre hanno fatto sapere di aver comunicato la notizia dopo il concerto di Lady Gaga per evitare il panico generale. TMZ per di più ha raggiunto anche il portavoce della pop star, che ha fatto sapere come la cantante sia venuta a conoscenza dell’attentato sventato solo tramite i media.

Tutto per fortuna si è risolto nel migliore dei modi e la serata si è svolta senza intoppi. Di certo la Germanotta è già entrata nella storia e questo show evento verrà ricordato a lungo.