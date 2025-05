Le belle parole di Simona Ventura per Maria De Filippi

A Verissimo Simona Ventura ha ricordato un periodo molto buio della sua vita, dove ha sentito la vicinanza di Maria De Filippi: “Non le sarò mai grata abbastanza”.

Simona Ventura parla di Maria De Filippi

Ospite a Verissimo in vista della partenza de L’Isola dei Famosi che la vedrà ricoprire il ruolo di opinionista, Simona Ventura si è a lungo raccontata ai microfoni di Silvia Toffanin.

La conduttrice ha aperto il suo cuore, ricordando uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua vita: l’aggressione subita dal figlio Niccolò, avvenuta nel luglio 2018. Un episodio che ha segnato la vita della presentatrice e la sua famiglia.

Oggi nel salotto di Silvia Toffanin, Simona Ventura ha rivissuto quei giorni con commozione, che ancora oggi traspare forte dalle sue parole: “Quello che è successo a mio figlio Nicolò è stato il punto di svolta della mia vita. Come se il destino mi avesse dato uno schiaffo. E da quel momento sono rivenuta fuori con la mia grinta. Poco dopo questo schiaffo, io ho cambiato la mia vita”, ha spiegato.

In quel periodo così delicato, la Ventura non è rimasta sola. Al suo fianco, tra le persone che le hanno mostrato sostegno sincero e discreto, c’era anche Maria De Filippi. Un rapporto fatto di stima reciproca e amicizia vera. Simona Ventura ha dichiarato: “Ho avuto anche Maria che mi è stata vicina, non la ringrazierò mai abbastanza”. Un ringraziamento sentito e profondo, che sottolinea il valore umano della De Filippi, capace di esserci sempre nei momenti che contano.

Oggi Niccolò fortunatamente sta bene e ha intrapreso la sua strada. Simona Ventura però ha ammesso:

“Mi ha cambiato, ma in un modo inaspettato: mi ha reso più aperta. Quando succedono certe cose cambia proprio la misura degli ostacoli che hai davanti. Adesso non c’è più niente che mi faccia preoccupare al centro della vita, sono tornata più forte di prima”, ha concluso Simona, con quella forza che da sempre la contraddistingue.