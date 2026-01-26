New York piomba nel freddo più estremo degli ultimi decenni

L’inverno ha presentato il suo conto più salato agli Stati Uniti d’America. Una tempesta artica di inaudita violenza ha travolto la costa orientale e il sud del Paese lasciando quasi un milione di persone nell’oscurità più totale. Mentre il vento soffia senza sosta le infrastrutture energetiche hanno ceduto sotto il peso del gelo estremo costringendo migliaia di famiglie a lottare contro il freddo nelle proprie abitazioni.

La situazione appare particolarmente critica nel corridoio che unisce il Texas alla Louisiana dove le temperature insolitamente basse hanno messo in ginocchio la rete elettrica locale. Lo scenario di emergenza nazionale ha spinto i governatori di ben ventidue Stati a firmare decreti d’urgenza immediati. Le autorità locali lavorano freneticamente per ripristinare i servizi essenziali ma la neve alta e le lastre di ghiaccio rendono gli interventi tecnici estremamente complessi e pericolosi.

A New York -15 gradi

A New York i termometri sono precipitati fino a toccare la soglia impressionante dei -15 gradi stabilendo un primato che non si registrava ormai da moltissimi anni. La Grande Mela si è svegliata sotto una coltre bianca immacolata che ha però portato con sé una scia di dolore a causa di tre vittime accertate. Le strade solitamente brulicanti di vita sono ora deserte e il silenzio è interrotto soltanto dalle sirene dei mezzi di soccorso che faticano a muoversi.

“Non vedevamo una condizione climatica così aggressiva e persistente da almeno una generazione” ha dichiarato la protezione civile. Anche il traffico aereo ha subito un colpo durissimo con oltre 15mila voli cancellati che hanno lasciato migliaia di passeggeri bloccati all’interno degli aeroporti nazionali. Le compagnie aeree hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte a raffiche di vento che rendevano tecnicamente impossibile ogni operazione di decollo o atterraggio sicuro.

Il governo federale sta già valutando lo stanziamento di fondi straordinari per sostenere le comunità più isolate dai blackout prolungati. Molti analisti sottolineano come la fragilità delle reti elettriche in Texas rappresenti ancora una sfida aperta per la sicurezza nazionale durante questi eventi climatici estremi.

