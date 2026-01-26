Per la prima volta dopo la morte del padre Enrico, Stefano De Martino ne ha parlato con un messaggio toccante

Stefano De Martino rompe il silenzio dopo la morte del padre

Una sola frase: “Il mio nome ha la voce di mio padre”. Così Stefano De Martino dopo la morte del padre Enrico, avvenuta il 19 gennaio, ha deciso di rompere il silenzio sui social.

Come mostrato dallo screen sottostante, il conduttore di Affari Tuoi ha ricondiviso nelle sue storie di Instagram una frase dell’illustratore Marcello Maloberti. Messaggio sentito che non è passato inosservato tra gli utenti del web.

Storia Instagram – Stefano De Martino

Il dolore di Stefano dopo la morte del papà Enrico

Il gesto di De Martino è stato visto come un primo timido segnale di ritorno sui social dopo l’accaduto. Come detto nei giorni scorsi si sono tenuti i funerali di suo papà, dove intorno alla famiglia si sono uniti amici e parenti stretti, come espresso dallo stesso Stefano e dalle persone a lui vicine, nella massima riservatezza.

Secondo le indiscrezioni, presenti accanto a Stefano non solo l’ex Belen Rodriguez e il loro primogenito Santiago, ma anche Emma Marrone, sua ex storica e oggi grande amica. Come ripreso da Il Mattino, Stefano avrebbe detto all’uscita del feretro che anche lui ha portato in spalla: “È stato il migliore papà”.

Tanti altri volti del mondo della TV e non solo hanno deciso di unirsi al dolore di De Martino e della sua famiglia.

Il legame tra Stefano De Martino e suo padre

Stefano De Martino e suo padre Enrico sono stati da sempre accomunati dalla passione per la danza. È pur vero che il papà agli inizi non era tanto convinto, così da provare a fargli cambiare idea.

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, mentre parlava del percorso di suo figlio Stefano aveva detto: «Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa».

Parole di un papà orgoglioso della carriera del proprio figlio e che Stefano custodirà nel cuore.

