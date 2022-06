L’anima dell’estetica di Giuseppe Sito: tra mito e mistero della tossina botulinica

Già il nome incute paura: tossina. E se pensiamo a come alcuni la definiscono, “agente paralizzante”, allora c’è proprio da scappar via… Invece no, la Tossina Botulinica è presente in Italia già da molti anni, e rappresenta un farmaco tra i più studiati al mondo. Se digitate ora in Google “Botulinum Toxin”, vedrete che ci sono 37 milioni di articoli: più studiato di così…

Ciononostante, sulla Tossina, che in quanto farmaco è sotto l’occhio vigile dell’Agenzia per il farmaco, emanazione diretta del Ministero della Salute, si sono dette e si sono lette moltissime baggianate. Cerchiamo quindi di capire quali sono i benefici e quali possono essere i problemi legati alla Tossina.

La Tossina paralizza

La Tossina mette a riposo i muscoli per un diametro di circa un centimetro dal suo punto di inoculazione, come dire che costringe al riposo in un raggio grande quanto una monetina da 5 centesimi. È quindi impossibile che se ne vada in giro per il corpo a paralizzare qui e là, ma piuttosto piccole e desiderate aree di viso.

Si pensi che la Tossina viene molto adoperata in Neurologia, ove si usano dosi circa dieci volte maggiori e proprio in chi è affetto da paralisi spastica.

La Tossina gonfia

Falsissimo! Quelli che possono gonfiare, in mani inesperte o un po’ volgari, sono i Filler del volto, sostanze che nascono proprio per riempire – con moderazione – i cosiddetti difetti del volto.

La Tossina no, non può gonfiare ma solo distendere, rilassare mettere a proprio agio i muscoli che creano le rughe, donando al viso un aspetto disteso e rilassato.

La Tossina è pericolosa

Più che falso anche questo. Per avere degli effetti dannosi o pericolosi dovremmo iniettare circa 35 flaconi di tossina, e io credo che dato il costo è oltremodo improbabile trovare qualcuno disposto a farlo.

Si può fare una volta sola nella vita

Ahi ahi ahi, falso anche questo! La Tossina può essere ripetuta ogni 4-5 mesi, senza alcun problema. A vita.

La Tossina dura poco

Ahimè, questo è vero o relativamente vero. La Tossina ha una durata (qualsiasi Tossina delle quattro in commercio oggi in Italia) di circa cinque mesi, e già dopo tre si cominciano a intravedere le prime rughe. Questo però guardiamolo come un effetto positivo: si può sempre tornare indietro, anche se non ne esiste mai il motivo.

La Tossina blocca l’espressività

Questo sì, se però viene praticata da mani poco esperte e desiderose di “stendere” come con un ferro da stiro la cute del volto delle pazienti.

In realtà la Tossina si può modulare, e si può decidere il giusto effetto a seconda dell’età, delle richieste o delle necessità.

Di certo sarà diverso l’effetto per un’attrice piuttosto che per una che non svolge un lavoro a diretto contatto con il pubblico, ma non si sa mai.

Bisogna saper usare la Tossina

Verissimo: non affidatevi a medici improvvisati o altre categorie professionali. La Tossina si deve studiare e imparare, seguire corsi e congressi. Insomma, non fatela in cucina.

Serve solo a stendere le rughe

Macché! La Tossina serve a moltissime altre cose, dalla cura dello strabismo alla distensione dei tic nervosi, dall’iperidrosi ove lavora come un vero asciugatutto, alle ragadi anali…

E allora? Occorre proprio provarla e capire forse un po’ di più. Ma mi raccomando: solo da mani esperte, eh!

a cura di Giuseppe Sito

Novella 2000 © riproduzione riservata.