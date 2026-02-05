Tra gli ospiti della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026 ci sarà anche Mariah Carey, che sorprenderà tutti cantando in italiano.

Cosa canterà Mariah Carey

Finalmente ci siamo! Domani sera presso lo Stadio San Siro si svolgerà la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026. Tutto è pronto per uno degli eventi più attesi dell’anno e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Numerosi gli artisti di calibro internazionale che saliranno sul palco, da Maria Carey a Laura Pausini, passando per Andrea Bocelli e Ghali. Una serata, dunque, che promette di rimanere nella storia e che verrà trasmessa in mondovisione.

Lo show avrà una durata di circa due ore e mezza e verrà trasmesso in diretta su Rai 1 e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, e DAZN. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore a circolare in rete è stato in particolare un video che ha attirato l’attenzione generale.

Ieri sera, a San Siro, si sono svolte le prime prove della Cerimonia di Apertura e ad arrivare sul palco è stata anche Mariah Carey. Come si sente chiaramente dalla clip diventata virale, la celebre artista canterà in italiano e si esibirà con uno dei pezzi più iconici del nostro paese: Nel blu, dipinto di blu.

🚨EXCLUSIVE – Mariah Carey rehearsing "Nel Blu Dipinto Di Blu (Volare)" for the Olimpics Opening Cerimony in Milan!! pic.twitter.com/qHXhJdXf0c — Mariah News (@Harry1983287) February 4, 2026

Naturalmente il video spoiler ha fatto in breve il giro dei social e già in molti stanno attendendo con ansia di scoprire cosa accadrà questa sera.

I momenti salienti della Cerimonia di Apertura

Mentre attendiamo l’esibizione di Mariah Carey, andiamo a rivedere quali saranno i momenti salienti della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026.

Tra gli attimi più attesi c’è senza dubbio la sfilata delle Nazioni, con le relative bandiere. In seguito ci sarà l’accensione del braciere olimpico, collocati all’Arco della Pace a Milano e in Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo. Non mancherà l’annuncio di apertura della rassegna a cinque cerchi, che verrà dato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente del CIO Kirsty Coventry.

LEGGI ANCHE: Milano Cortina 2026: il mercato folle degli affitti brevi tra speculazione e tutto esaurito

Attesissime anche le performance delle star musicali, da Mariah Carey a Laura Pausini, che sorprenderanno tutti.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.