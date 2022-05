Laura Pausini canta Nel blu dipinto di blu

Questa sera su Rai 1 stiamo assistendo alla finalissima dell’Eurovision Song Contest. Oltre alle varie performance dei cantanti non mancano i momenti con i conduttori Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Proprio la cantante romagnola nel corso dell’ultimo appuntamento ha infiammato il PalaOlimpico di Torino omaggiando Domenico Modugno (dopo quello a Sanremo) e la celebre Nel blu dipinto di blu.

Ecco qui il video di Laura Pausini che, a cappella, ha fatto letteralmente tremare il palco e l’arena con la sua potente voce…

Uno tra i momenti migliori dell'Eurovision.



Laura Pausini, Alessandro Cattelan, Torino e Italia, 2022.



Volare💙🇮🇹 pic.twitter.com/CEkIyyDClZ — ⧗ Naria ☾ | VOTE 09 – 24 (@Incapabilis1) May 14, 2022

Le magiche performance di Laura Pausini sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 hanno conquistato tutti. Il nome della conduttrice della manifestazione è finito in tendenza su Twitter, piazzandosi al primo posto. E sono davvero tantissimi i post di fan e non che, nonostante siano passati 29 anni dall’inizio della sua carriera, restano ancora a bocca aperta con esibizioni come queste.

Tra l’altro sempre Laura Pausini questa sera ha aperto la serata della finale con un medley incredibile. Ha cantato Benvenuto in italiano e spagnolo, Io canto (pezzo della discografia di Riccardo Cocciante) in francese e italiano, La Solitudine alternando inglese e italiano, Le cose che vivi in portoghese e italiano, per concludere con l’ultimo singolo, Scatola.

Opening Act: Laura Pausini Medley (Benvenuto/Bienvenido, Je chante/Io Canto, Loneliness/La Solitudine, Tudo o que eu vivo/Le Cose Che Vivi, Scatola) – Eurovision 2022 – Turin #Eurovision #EUROVISION https://t.co/EWhAt6Kexb — MaΧ (@maxmillerbr) May 14, 2022

Vi sono piaciute le performance di Laura all’Eurovision Song Contest 2022?

