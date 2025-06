Ieri sera si è tenuto l’atteso concerto di Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma. Nel corso della serata a raggiungere il cantautore sul palco è stato Ultimo e i due hanno duettato insieme in italiano sulle note di Perfect e di Piccola Stella.

Ultimo ospite al concerto di Ed Sheeran

Ed Sheeran ha conquistato Roma! Ieri sera infatti il celebre e amato cantautore ha portato il suo Mathematics Tour in uno Stadio Olimpico completamente sold out e ha lasciato il pubblico senza fiato. Nel corso della serata infatti l’artista britannico ha proposto non solo i suoi vecchi successi, che lo hanno reso uno dei nomi più amati della musica internazionale, ma anche i recenti brani, fino ad arrivare all’ultimo singolo, che anticipa il nuovo album di inediti in uscita a settembre.

Per tutti i presenti all’interno dello Stadio c’è stata anche un’inaspettata e meravigliosa sorpresa. Poco prima della fine dello show infatti a raggiungere Ed sul palco è stato nientemeno che Ultimo, che è stato ovviamente accolto con un boato. A quel punto i due artisti hanno duettato insieme e hanno anche cantato in italiano.

Il cantautore romano ha inizialmente accompagno al pianoforte Ed Sheeran durante l’esibizione di una delle sue canzoni più famose e iconiche di sempre: Perfect. Poco dopo Ultimo ha intonato alcune strofe del brano Piccola Stella e il video del momento naturalmente ha fatto il giro del web. Non è mancato poi il commento di Sheeran, che ha affermato: “È un onore avere qui con me un amico e un grande artista”.

Non tutti ricordano che già qualche anno fa i due cantanti avevano duettato insieme nel brano 2step, tratto dall’album Equals del cantautore britannico. Ieri sera dunque, in occasione del concerto a Roma, Ed e Ultimo si sono ritrovati e hanno emozionato tutto il pubblico. Poche ore prima dello show intanto Sheeran si è mostrato sui social anche insieme ad Alfa, con cui ha intonato il brano The A Team. In rete intanto si parla già di una possibile collaborazione tra i due, che di certo sorprenderebbe i più.