A Che tempo che fa Belen Rodriguez ha parlato del duetto con Samurai Jay a Sanremo 2026 per poi parlare del rapporto attuale con Maria De Filippi dopo il suo addio a Tú sí que vales.

Belen Rodriguez sul duetto con Samurai Jay a Sanremo

Come già rivelato nei giorni scorsi e confermato nella giornata di ieri con l’annuncio di Carlo Conti, Belen Rodriguez sarà al Festival di Sanremo 2026 per un duetto con Samurai Jay. La conduttrice argentina, però, è parsa piuttosto misteriosa:

“Quest’anno torno a Sanremo per la quarta volta, posso dire -perché è ufficiale- che sarò nella serata delle cover, ci sono oltre me un po’ di duetti improbabili“, ha esordito.

“Posso dire questo e basta perché è una cosa uscita“. Quando Fabio Fazio ha provato a farle notare che la notizia emersa in questi giorni era legata al suo intervento tutte le sere sul palco con Samurai Jay con il brano “Ossessione”.

Su questa domanda, però, Belen si è limitata a dire: “Posso dire solo la cosa ufficiale, ovvero che sarò nella serata delle cover”.

Le parole di Belen su Maria De Filippi

Durante l’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto rapporto incrinato tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi. La conduttrice argentina avrebbe chiesto più spazio a Tú sí que vales, ricevendo però un rifiuto che avrebbe poi portato al mancato rinnovo.

Belen Rodriguez però a Domenica In nel 2023 aveva dichiarato di avere rilasciato volontariamente sia Le Iene che Tú sí que vales per problemi di salute. Ieri a Che tempo che fa è tornata sull’argomento, spendendo belle parole per Maria De Filippi:

“Che cosa ho imparato da Maria? Lei ha una mente davvero incredibile ed è questo che mi ha portato a imparare da lei, ad esempio ho imparato a pensare in modo costruttivo.

È molto intelligente davvero, è molto psicologa Maria. Tutte le volte in cui ho parlato con lei, sicuramente ho imparato qualcos’altro. Mi evolvevo, mentre parlavo con lei. Non è una cosa da poco, è molto importante imparare cose nuove e non fermarsi mai“, ha concluso Belen Rodriguez.

