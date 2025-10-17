In occasione del tour promozionale americano, Laura Pausini si è presentata a sorpresa in locale di karaoke a Città del Messico. La reazione del pubblico è stupefacente.

Laura Pausini si esibisce in un locale di karaoke

È senza dubbio un periodo ricco di impegni, questo, per Laura Pausini. Esattamente un mese fa la cantante italiana più famosa al mondo ha infatti rilasciato il singolo La mia storia tra le dita, cover del celebre brano di Gianluca Grignani. Il pezzo anticipa il nuovo album dell’artista romagnola, Io canto 2, che omaggerà i più grandi nomi del panorama musicale italiano. Allo stesso tempo Laura ha annunciato le date del suo prossimo tour mondiale, che la porterà in giro per ben due anni, fino a dicembre 2027.

La Pausini dunque, per presentare al meglio questo progetto, che giunge esattamente a 20 anni dal primo capitolo, ha iniziato una serrata tournée promozionale e attualmente si trova in America. Proprio in questi giorni la cantante ha fatto tappa in Messico, dove ha rilasciato diverse interviste. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

Proprio mentre si trovava a Città del Messico, Laura Pausini si è presentata a sorpresa in un locale di karaoke e si è così esibita per tutti i presenti. Non è mancata naturalmente la reazione stupita del pubblico, che ha intonato insieme all’artista di Solarolo alcuni dei suoi più grandi successi. Il video del momento nel mentre ha fatto il giro del web e in molti hanno constatato il grande affetto che il pubblico latino ha da sempre nei confronti di Laura.

imaginate ir al karaoke y aparece laura pausini !!! bueno ni en mis mejores sueños pic.twitter.com/ZRlJfmw4eB — bel (@fromthebr0nx) October 16, 2025

Pochi giorni fa intanto la Pausini è stata anche ospite della prima puntata di This Is Me e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha rivissuto i momenti più importanti della sua carriera, dalla vittoria al Festival di Sanremo 1993, fino ad arrivare ai recenti traguardi.