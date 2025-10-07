Grande e bella sorpresa per i fan di Laura Pausini! La cantante sarà ospite di Silvia Toffanin nella nuova edizione di This Is Me, in onda su Canale 5 a partire dal 15 ottobre. Tutti i dettagli e le anticipazioni.

Laura Pausini ospite a This Is Me

Un autunno ricco di musica e grandi emozioni sta per arrivare su Canale 5. Tra i protagonisti della nuova stagione televisiva c’è anche Laura Pausini, che sarà ospite d’eccezione nella seconda edizione di This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Fascino.

La notizia è stata lanciata in anteprima da Davide Maggio sul suo sito. Come è emerso Laura Pausini prenderà parte a una delle tre puntate del programma, che celebrerà alcune eccellenze italiane dello spettacolo, della musica e dello sport. Le registrazioni sono già iniziate ieri 6 ottobre, mentre oggi pare sia previsto l’atteso arrivo della celebre cantante famosa in tutto il mondo e vincitrice di un premi internazionali come il Grammy Award o il Golden Globe.

In questa nuova edizione, This Is Me renderà omaggio in particolare ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, ma ci sarà spazio anche per altri grandi nomi, come appunto Laura Pausini. La cantante sarà protagonista di un’intervista intensa e speciale con Silvia Toffanin, che da sempre si distingue per la sua sensibilità nel raccontare le storie dei personaggi dello spettacolo.

Ma non è tutto. L’autunno di Laura Pausini su Canale 5 sarà ancora più ricco: oltre a This Is Me, la vedremo anche nella serata evento in omaggio a Luciano Pavarotti, in occasione dei 90 anni dalla sua nascita. L’evento, registrato lo scorso 30 settembre all’Arena di Verona, andrà prossimamente in onda sempre su Mediaset. Stesso discorso vale anche per il live di Umberto Tozzi, previsto sempre su Canale 5 nei prossimi mesi.

Insomma, per i fan di Laura Pausini (e non solo), sarà un’occasione imperdibile per rivederla in TV e ascoltare la sua voce e conoscere aneddoti della sua carriera e vita personale.