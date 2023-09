Chi è Lavinia Abate la Gatta Nera del Mercante in Fiera? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 14 Settembre 2023

Chi è

È la Miss Italia in carica ed è stata scelta come la nuova Gatta Nera del Mercante in Fiera. Scopriamo insieme chi è Lavinia Abate: età, vita privata, fidanzato e Instagram e social dove poterla seguire.

Chi è Lavinia Abate

Nome e Cognome: Lavinia Abate

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Roma

Età: 19 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Lavinia non ha figli

Tatuaggi: Lavinia non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @laviniaabate

Lavinia Abate età, altezza e biografia

Quanti anni ha la Miss Italia Lavinia Abate, oggi Gatta Nera de Il Mercante in Fiera? Lavinia è nata nel 2004 a Roma e la sua età è di 19 anni. Non abbiamo la data di nascita completa per dirvi il suo segno zodiacale.

Non tutti sanno ma Lavinia è di origini scozzesi per parte di sua mamma.

Qualcuno si domanda anche quali siano le misure di Lavinia Abate. Ebbene possiamo dirvi che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 76 centimetri. Non conosciamo invece il suo peso.

Riguardo al percorso di studi dopo aver concluso il liceo, sappiamo che studia composizione e le piacerebbe diventare cantautrice o compositrice. Tra le sue cantanti preferite ci sono Adele e Ariete. Siamo in grado di dirvi invece che pratica danza da 12 anni e attualmente si sta concentrando sullo stile moderno/contemporaneo.

La vita privata della Gatta Nera del Mercante in Fiera

Soffermandoci invece sulla sua vita privata. Cosa conosciamo a proposito dei genitori? Il papà di Lavinia si chiama Fiorenzo e lavora alla Telecom, sua mamma Camilla invece è scozzese e insegna inglese. La Gatta Nera del Mercante in Fiera ha due fratelli.

Su di sé dice sempre di essere una ragazza molto trasparente e sensibile, ma anche modesta. È anche molto autocritica con sé stessa. In passato, per diversi anni, è stata costretta a portare il busto. E proprio grazie al suo spirito battagliero è riuscita a superare il momento. Lei ha raccontato che si sentiva diversa e aveva paura dei giudizio altrui. La vittoria di Miss Italia è stata sicuramente un importante stimolo e rivincita.

E l’amore? Lavinia Abate è fidanzata? In realtà sembrerebbe di no. La Gatta Nera de Il Mercante in Fiera dovrebbe essere single. La Miss Italia ha dichiarato a Il Corriere della Sera di essere molto concentrata su sé stessa. Non ama particolarmente i calciatori e comunque ragazzi troppo fissati con l’aspetto fisico. Come dev’essere il suo ragazzo ideale? A svelarlo è stata proprio lei:

“Preferisco i mori con un viso dolce e occhi espressivi, il mio tipo ideale deve avere carattere, una mente aperta e deve essere pronto a sostenere le mie aspirazioni”. E dev’essere comunque un po’ più alto di lei, dato che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 76 centimetri come detto prima.

Tra le altre curiosità ha detto ancora di non seguire il calcio, ma di tifare per la Roma, perché è una delle due squadre della sua città.

Dove seguire Lavinia del Mercante in Fiera: Instagram e social

La Miss Italia e nuova Gatta Nera Lavinia Abate potete seguirla su Instagram.

Nella piattaforma dispone di un profilo ufficiale dove condivide tutto ciò che la riguarda.

Non mancano molti momenti legati proprio alla manifestazione a cui ha preso parte.

Carriera

Passiamo ora alla carriera della giovane Miss Italia. Lavinia Abate pratica danza da 12 anni e attualmente quella moderna/contemporanea. Studia composizione e ama cantare e creare musica. Vorrebbe diventare una cantautrice o una compositrice.

La canzone di Lavinia Abate

Forse non tutti sanno ma la Miss Italia Lavinia Abate ha scritto una canzone dal titolo Vino Rosso. La ragazza romana ha messo in mostra il proprio talento così durante la manifestazione.

Miss Italia 2022

E a proposito di manifestazione, Lavinia Abate ha vinto Miss Italia 2022. Al secondo posto si è piazzata Carolina Vinci (Miss Sardegna), mentre al terzo Virginia Cavalieri (Miss Emilia Romagna). Ad incoronare Lavinia sono stati il conduttore del concorso, Salvo Sottile insieme alla Miss dello scorso anno, Zeudi Di Palma.

Come mai Lavinia ha deciso di partecipare a Miss Italia? A notarla Caterina Murino mentre era in vacanza in Sardegna, a Palau per la precisione. Lei l’ha spinta a iscriversi come candidata del Lazio.

Dopo la proclamazione, molto emozionata, Lavinia Abate ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono una sognatrice eppure dentro di me non ci credevo. Non avrei mai immaginato di sentire proprio il mio nome, fino all’ultimo ho preferito mantenere basse le aspettative per non illudermi e restarci troppo male”.

Grazie alla partecipazione a Miss Italia Lavinia Abate ha potuto dimostrare anche a sé stessa che la sua schiena non influisce sul suo aspetto fisico e la porta ad avere così maggiore sicurezza.

Lavinia Abate “Gatta Nera” al Mercante in Fiera

Dal 25 settembre su Rai 2 il Mercante in Fiera torna in TV con una nuova edizione condotta da Pino Insegno. Ma chi sarà la Gatta nera dopo Ainett Stephens?

Inizialmente il nome scelto era quello di Candelaria Solorzano. La modella, però, dopo un video diffuso in rete, che la ritraeva in situazioni non in linea con la trasmissione è stata ritenuta non idonea con ciò che era chiamata a svolgere.

Il nome della Solorzano lo aveva anticipato Davide Maggio e sempre il giornalista ha svelato anche il nome della sua sostituta a Il Mercante In Fiera. A prendere il suo posto è infatti Lavinia Abate. È lei la nuova “Gatta Nera”.