Andrea Sanna | 12 Febbraio 2023

Il Festival di Sanremo 2023 si è ufficialmente concluso con la vittoria ieri sera di Marco Mengoni. Un trionfo preannunciato da tempo, che ha trovato conferma proprio nel corso della finalissima. Al secondo posto troviamo invece Lazza, seguito da Mr. Rain, Ultimo e Tananai. Una Top 5 tutta al maschile e piuttosto combattuta tra sorprese e riconferme.

I più aspettavano con grande ansia la reazione da parte di Ultimo, specie dopo quanto accaduto qualche anno fa. Se sul palco del Teatro Ariston l’artista ha ringraziato comunque per tutto l’affetto ricevuto, nonostante il quarto posto in classifica, sui social ci ha tenuto a dire la sua attraverso un video. Il cantante di origini romane ha registrato un piccolo filmato in cui ha detto quanto segue:

“Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore”, ha esordito subito Ultimo con il sorriso sulle labbra. Poi la battuta: “Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando“.

Chiaramente, come precisato. Ultimo stava solo scherzando. Un modo come un altro per sdrammatizzare sul quarto posto.

Il commento di Ultimo dopo il quarto posto a #Sanremo2023

Con queste parole dunque Ultimo ha ironizzato sulla sua non vittoria a Sanremo 2023 e il suo quarto posto in classifica. In ogni caso la sua canzone, dal titolo Alba, sembra essere molto apprezzata dal pubblico e, di sicuro, riuscirà a conquistare importanti traguardi.

Ormai da tempo non è più una novità il successo di Ultimo e non sarà di certo un quarto posto la Festival di Sanremo 2023 a segnare quello che è il suo percorso artistico.

