Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Le percentuali dei 5 finalisti di Sanremo 2023

Ieri sera si è ufficialmente concluso il Festival di Sanremo 2023, che è terminato con la vittoria di Marco Mengoni. Con la sua canzone Due Vite infatti il cantante fin dalla prima puntata ha conquistato il cuore del pubblico e delle giurie, posizionandosi sempre al primo posto delle classifiche generali. Una vittoria questa che sembrerebbe trovare d’accordo il web e i telespettatori, e senza dubbio nelle prossime settimane potrebbero esserci grandi sorprese per tutti i fan di Mengoni. In queste ore nel mentre sono state rivelate le percentuali dei 5 finalisti, che come sappiamo sono Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai. A votare ieri sera sono state tre giurie: il televoto, la sala stampa e la giuria demoscopica. Ma cosa è accaduto dunque e come sono stati divisi i voti? Andiamo a scoprirlo. Le percentuali del televoto sono le seguenti:

1 Marco Mengoni 32,31%

2 Ultimo 20,39%

3 Lazza 18,28%

4 Mr. Rain 17,87%

5 Tananai 11,15%

La sala stampa ha invece stilato la seguente classifica:

1 Marco Mengoni

2 Lazza

3 Mr.Rain

4 Tananai

5 Ultimo

Infine abbiamo la classifica della demoscopica:

1 Marco Mengoni

2 Mr. Rain

3 Lazza

4 Ultimo

5 Tananai

La somma delle votazioni delle tre giurie, ha decretato così la classifica finale e definitiva del Festival di Sanremo 2023. Queste dunque le percentuali che hanno stabilito che a vincere fosse Marco Mengoni con la sua Due Vite:

1 Marco Mengoni 45,53%

2 Lazza 16,64%

3 Mr.Rain 14,43%

4 Ultimo 12,25%

5 Tananai 11,15%

Nel mentre questa mattina Marco Mengoni in conferenza stampa ha dedicato al vittoria al Festival a sua madre, e in merito ha affermato: “Le mie lacrime di ieri erano di gioia, non ho trattenuto la commozione. Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo, e devo ringraziare la vita per avermi fatto superare esperienze forti che però mi hanno fatto crescere nel privato”.