Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023

12 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il vincitore di Sanremo 2023 è Marco Mengoni

Sabato 11 febbraio abbiamo visto in onda la finale del Festival di Sanremo 2023. Tutti e 28 i big in gara si sono esibiti e hanno quindi avuto la possibilità di far risentire le loro canzoni e scoperto come Marco Mengoni sia il vincitore ufficiale di questa settantatreesima edizione.

Con la sua Due vite Marco Mengoni ha conquistato non solo i presenti al Teatro Ariston, ma anche il pubblico a casa e i social. Per tanti era preannunciata la sua vittoria. Il cantautore ha trionfato dopo aver trascorso un’intera settimana in prima posizione.

Precisiamo che in top five troviamo Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain. Ecco qual è il podio che vede, per l’appunto al comando proprio l’amato cantante:

1 – Marco Mengoni

– 2 – Lazza

– 3 – Mr. Rain

– 4 – Ultimo

5 – Tananai

Questa quindi la classifica finale dei primi tre posti di questa edizione del Festival di Sanremo 2023.