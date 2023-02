Sanremo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Lazza insieme ad Amadeus

Lazza si è classificato al secondo posto nell’appena conclusa edizione del Festival di Sanremo 2023. Il suo brano “Cenere” ha conquistato il favore del pubblico e della sala stampa. Tuttavia la prima posizione è stata occupata da Marco Mengoni e la sua “Due vite“. In queste ore il Big ha registrato un video nel quale si mostra con Amadeus, il conduttore della kermesse. Insieme a lui ha deciso di ricreare una iconica scena andata in onda a L’Eredità diversi anni fa, ovvero quando a presentare il game show era proprio Amadeus.

Sicuramente la maggior parte delle persona si ricorda del concorrente Pedro e di come il suo modo di fare aveva innervosito il conduttore. Avendo perso la pazienza aveva replicato: “Allora Padre, questo non è un villaggio turistico e tu non fai ridere“. Un momento che è entrato nella storia delle televisione italiana e che è stato riportato a galla dal filmato che potete gustarvi anche qui sotto. Il cantante chiama Amadeus: “Senti Ama, io non vedo l’ora di andare a mangiare pasta e fagioli, ti dico la verità. Perché per me è la cipolla“. Uno sketch che ha divertito tutti i presenti.

Per chi ancora non dovesse conoscere molto bene Lazza, l’artista ha raccontato di sé durante la conferenza stampa dell’11 febbraio 2023. Il Big aveva rivelato come avrebbe voluto andarsene da questo Sanremo: “Mi piacerebbe ricevere scuse da tutti quelli che mi hanno chiamato Lezzo o simili. Mi piacerebbe che chi quando è uscito il cast e si chiedeva chi fossi avesse capito chi sono“.

Sicuramente è riuscito a farsi conoscere e a riscattarsi. A voi è piaciuto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.