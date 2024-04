Lazza beccato a San Siro per Milan-Roma mentre intona un coro contro i napoletani (VIDEO)

Social

Andrea Sanna | 12 Aprile 2024

Lazza

Allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Lazza è stato tra gli ospiti vip del match che ha visto scontrarsi Milan e Roma per l’andata dei quarti di Europa League. I tifosi rossoneri hanno intonato un coro contro i napoletani, che sembrerebbe aver coinvolto lo stesso rapper. Cosa è successo.

Il video di Lazza a San Siro

Ieri sera mentre su Canale 5 andava in onda la seconda puntata de L’Isola dei Famosi con numerosi colpi di scena, gli amanti del calcio (tra cui Lazza) hanno potuto assistere a un quarto di finale di Europa League piuttosto interessante. La sfida ha visto sfidarsi le nostre due italiane, Milan e Roma.

Cornice di questa serata lo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro e tra gli ospiti più attesi, come detto proprio Lazza, grande tifoso milanista. All’anagrafe Jacopo Lazzarini, come riportano tutti i giornali da Repubblica a Il Corriere dello Sport e Il Mattino, è finito al centro di una polemica social proprio durante l’andata del match che vale la semifinale della competizione europea.

Molti tifosi e suoi fan l’hanno pizzicato e hanno voluto porgere un saluto a Lazza. Da alcune immagini condivise in rete da lui stesso, dei bambini sono persino corsi ad abbracciarlo e lui è stato molto carino e dolce nel riservare loro delle attenzioni. Ma c’è un episodio che è stato beccato dalle telecamere, mentre lui era intento a seguire il match dal suo posto. I tifosi intonavano un coro: «Napoletani, voi siete napoletani…». A ripetere queste parole tra un commento tecnico e un altro anche il rapper, secondo il parere di molti. Altri credono invece abbia semplicemente ripetuto le parole per spiegare a chi era insieme a lui cosa stessero dicendo gli ultras milanisti.

Il coro in questione infatti è partito dai tifosi milanisti ai romanisti presenti allo stadio ieri sera, “accusandoli” di essere napoletani, con il solito sfottò dai toni dispregiativi. Nel video, come detto, Lazza appare in primo piano e il suo gesto ha fatto molto discutere gli utenti, sebbene ci sia chi lo difende. Questo anche perché lui è molto legato al mondo della musica napoletana e due anni fa ha cantato Chiagne insieme a Geolier.

Lazza al momento non ha commentato l’episodio che l’ha coinvolto e attendiamo dunque possa esprimere il suo punto di vista.