Retroscena sull’eliminazione di LDA da Amici, la crisi non mandata in onda dalla redazione

1 LDA e la crisi prima dell’eliminazione da Amici

Domani sera andrà in onda la finale di Amici 21 con 6 allievi rimasti: Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi. Ma non raggiungere la finale del talent non significa per forza non avere successo. Anzi, negli anni ci sono state dimostrazioni di cantanti e ballerini che hanno avuto tanti riconoscimenti e una bella carriera anche senza alzare la coppa o arrivare in finale. E si prospetta un futuro positivo anche per LDA, molto amato dal pubblico di questa edizione.

Il figlio di Gigi D’Alessio, Luca, è stato eliminato alla fine della sesta puntata in un ballottaggio con il ballerino latino-americano Nunzio. Un’eliminazione che ha sconvolto i fan, ma non il diretto interessato che anzi ha trovato giusto il responso. E proprio su quanto accaduto c’è un retroscena che lo stesso Luca ha raccontato a Il Messaggero, come riportato dal sito Isa e Chia. A quanto pare, il cantante ha avuto una brutta crisi che la redazione non ha mandato in onda nei daytime:

“È stata un’uscita che ha colto la maggior parte delle persone di sorpresa perché la produzione non ha fatto in tempo a mandare in onda nei daytime i contenuti della crisi che ho vissuto. Non riuscivo più ad andare avanti, a concentrarmi, a produrre. Dopo 7 mesi senza incontrare nessuno, vivendo in quella bolla avevo bisogno di normalità. Non ero mai stato così tanto tempo lontano dai miei amici, non c’ero più totalmente, ero instabile stavo sclerando, ero staccato da tutto quello che era la mia vita. Non avevo più nulla da dare, per questo non ho vissuto l’esclusione con dolore. E’ stata fisiologica, avevo dato tutto.”

E la scorsa settimana LDA è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Proprio alla conduttrice ha raccontato del suo percorso ad Amici e le persone con cui ha legato di più…