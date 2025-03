Cosa sta succedendo nel profilo di LDA? Perché sono spariti tutti i post? Il suo staff ha deciso di intervenire con un comunicato misterioso che ha insospettito i fan, i quali si sono detti un po’ preoccupati per lui.

Il comunicato misterioso dello staff di LDA

Tra gli allievi delle ultime edizioni di Amici, LDA è tra coloro che più ha conquistato il cuore del pubblico. I fan attendono da lui nuova musica, ma un messaggio delle ultime ore pubblicato dal suo staff ha destato sospetti e preoccupazione. Come mai?

Su Instagram infatti sono spariti tutti i contenuti postati dal cantante. A spuntare poi un solo misterioso comunicato nelle sue storie. Su sfondo nero e scritta bianca si legge: “Il profilo di LDA attualmente è gestito dal suo team. E per i prossimi giorni non potrà leggere e rispondere ai messaggi“.

Poco dopo sempre chi gestisce i suoi social ha voluto porre all’attenzione dei fan un’altra nota molto importante, in cui si è chiesto di avere un po’ di pazienza:

“Comunicazione importante: in questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione. Grazie a tutti per la comprensione“.

Infine visti i tantissimi commenti che hanno invaso i profili di LDA, in cui i fan si sono domandati se tutto andasse bene o si trattasse di problemi di salute, lo staff ha detto delle doverose precisazioni:

“Attenzione! Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene, le circostanze che portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo, quindi non preoccupatevi. E come detto in precedenza non fate circolare fake news“.

I comunicati dello staff di LDA

Al momento è difficile pensare a cosa stia succedendo, ma alcuni utenti, così come Deianira Marzano, facevano notare che proprio la parola “Fake news” nei vari messaggi sia stata colorata di rosso e scritta in maiuscolo. Questo ha lasciato il sospetto che possa trattarsi del nuovo singolo di LDA.

In ogni caso ora come ora non è il caso di fare previsioni ed è bene attendere una comunicazione ufficiale da parte dello staff di LDA che, come spiegato, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.