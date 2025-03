Quante emozioni durante la puntata speciale di Amici 24, in attesa del Serale della prossima settimana. La lettera di Senza Cri, letta dalla cantante tra le lacrime, ha commosso tutti i suoi compagni del talent show.

Senza Cri fa commuovere i compagni di Amici 24

Tra settimana assisteremo alla prima puntata del Serale di Amici 24. Oggi però abbiamo assistito a un appuntamento speciale verso la seconda fase della trasmissione. In studio tutti gli allievi ammessi si sono radunati e non sono mancate le emozioni. Senza Cri, per esempio, è scoppiata a piangere e ha coinvolto in questo momento così emozionante anche i suoi compagni, che non hanno trattenuto le lacrime.

Tutti gli allievi di Amici 24 hanno avuto modo di scrivere un pensiero all’interno di una pergamena e si è trattato di un episodio speciale e sentito per ognuno di loro. Ma a colpire particolarmente è stato lo spazio dedicato a Senza Cri. La cantante, allieva di Lorella Cuccarini, non ha nascosto la sua commozione ripensando alla sua storia e al percorso fatto dentro al programma:

“Quando ero bambina ogni giorno mia mamma mi accompagnava con mia sorella a studiare piano e chitarra, ci guardava tutte le volte che mettevamo su uno spettacolino in salotto. Papà era un po’ più scettico, ci chiedeva se la musica potesse portarci davvero da qualche parte. Alla fine mi ha portato ovunque, mi ha portata qui”.

Co la voce rotta Senza Cri ha ammesso che il suo è stato un percorso che a parole non si può certamente spiegare. Ma se le chiedessero lo rifarebbe ancora altre mille volte. In seguito ha aggiunto ancora delle altre parole molto profonde:

“Quel banco con il mio nome è la narrazione di una vita spesa a cercare un senso di me, che alla fine un senso l’ho trovato. L’ho trovato un passo oltre il mio buio, proprio dove avevo paura di andare, alla luce. Ho scoperto di esistere veramente quando le persone hanno urlato il mio nome”.

La lettera scritta da Senza Cri non è passata inosservato. Se la cantante tra un singhiozzo e un sospiro, con il viso rigato dalle lacrime, ha continuato la lettura del suo personale messaggio, anche gli altri compagni sono parsi provati. Gli allievi di Amici 24 mentre ascoltavano le parole della cantante si sono visibilmente commossi e hanno lasciato andare via le emozioni.

In seguito Senza Cri ha spiegato che per lei l’esperienza di Amici 24 è come “vivere al sole”. Adesso che è al serale vuole dare il meglio di sé, godersi la luce. Adesso la cantante ha detto di volersi vivere tutto fino in fondo:

“Amici mi mancherà. Io sono una che è sempre scappata, oggi sono pronta a correre. Maria (De Filippi, ndr) mi ha detto ‘Cri quando spettiamo di nasconderci? Non mi nasconderò più. Oggi la mia luce sono io e la rifletterò sempre. Oggi vivo un sogno, oggi vivo”.