Alex a rischio squalifica? Letizia ne è certa: “Ha bestemmiato” (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Ottobre 2023

Grande Fratello

In confidenza con Anita, Letizia si è detta certa: “Alex ha bestemmiato”. Squalifica in arrivo per l’atleta?

Letizia Petris: “Alex ha bestemmiato”

Sul web è diventata virale una clip che mostra Letizia Petris parlare in giardino con Anita Olivieri. Nel seguente video la fotografa romagnola ha fatto sapere di aver sentito Alex Schwazer imprecare. La breve conversazione tra le due ha attirato l’attenzione degli utenti, che si chiedono dunque cosa sia successo davvero, dato che le telecamere non hanno ripreso la scena.

“Alex ha bestemmia”, ha detto Letizia Petris a bassa voce, convinta di non essere sentita dato che ha tolto il microfono per fare questa rivelazione. L’ha fatto ignara che si sarebbe sentito comunque e senza rendersi conto che ci sono delle telecamere che li riprendono, così come i microfoni ambientali che spesso captano le loro parole.

Anita Olivieri non ha compreso: “Eh, cosa amore?”. A quel punto Letizia Petris, sempre a mezza lingua, ha ribadito: “Prima Alex… ha bestemmiato”. Non abbiamo avuto modo di sentire dell’altro perché la regia ha tolto l’audio, quindi non siamo in grado di dire com’è proseguita la conversazione…

LETIZIA DICE CHE ALEX HA BESTEMMIATO ! TOGLIETE LO SPORTIVO GRAZIE #grandefratello #gf pic.twitter.com/XyTMXHtRZe — Soqquadro (@gicarestik2) October 23, 2023

C’è da far presente che non è presente alcun video che possa dimostrare e confermare dunque la tesi portata avanti da Letizia Petris. Lei però sembra esserne piuttosto sicura. Alcuni utenti credono il fatto possa essersi verificato in un momento in cui non era ripreso dalle telecamere, ma lì vicino era presente proprio la fotografa, che ha poi riportato il tutto alla sua amica.

Semmai dovesse essere vero quanto detto da Letizia Petris certamente la regia del Grande Fratello farà tutti i controlli del caso per capire cosa è effettivamente successo. E, semmai dovesse essere così, sarà la produzione stessa a scegliere sul da farsi.

I fan del Grande Fratello sono curiosi di capire cosa sia effettivamente accaduto e se davvero Alex Schwazer ha infranto il regolamento. Questa sera è in programma la puntata del reality show e vedremo cosa succederà e se la questione verrà chiarita.